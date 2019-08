Zdravi zubi čuvaju srce, mozak i bubrege

Advertisements

Jeste li znali da dosljedna briga za čistoću zuba pridonosi boljem raspoloženju i boljem izgledu? Znate li da je loša oralna higijena direktno povezana s povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti, bolesti bubrega, pretilosti, dijabetesa, sa slabijom funkcijom mozga, nastankom Alzheimerovom bolesti, slabim mišićima, hroničnim upalama?

Tu su i drugi rizici jer plak na kojem se skupljaju bakterije, sluz i čestice hrane, a koji se nakuplja između desni i zuba, može dovesti do infekcija, upala i oštećenja pa nova istraživanja bolesti desni povezuju i s novim nizom ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Erektilna disfunkcja i demencija

Istraživanje sprovedeno nad nasumično izabranim pacijentima starosti između 30 i 40 godina pokazalo je da 53 posto ispitanika sa erektilnom disfunkcijom ima uznapredovani parodontitis, za razliku od grupe pacijenata koji ne pate od erektilne disfunkcije, gdje je parodontitis imalo samo 23 posto ispitanika, piše Journal of Clinical Periodontology.

Veliko, dugoročno istraživanje sprovedeno u domu penzionera u Laguna Hilsu pokazalo je da postoji veza između lošeg stomatološkog zdravlja i demencije, iako je moguće da ljudi sa boljom oralnom higijenom imaju bolje zdravstvene navike, piše Journal of the American Geriatrics Society. Ustanovljeno je da oni koji su izjavili da zube ne peru svakodnevno imaju 22 do 65 posto veći rizik od demencije, od onih koji peru zube tri puta dnevno.

Parodontoza i rak

Ako ove činjenice još nisu privukle vašu pažnju, pogledajmo najnovije naučne podatke: godišnje čišćenje zuba i uklanjanje zubnog plaka kod stomatologa može smanjiti rizik od srčanog udara do 25 posto.

Rezultati tog američkog istraživanja pokazali su da osobe koje imaju manje od 21 zuba (odrasla osoba ima ih 32) za 69 posto imaju povećani rizik od srčanog udara. Odraslim ljudima između 20. i 64. godine, u prosjeku, nedostaje oko sedam trajnih zuba, a navedeno istraživanje pokazuje da čak 10 posto Amerikanaca između 50. i 64. godine nemaju nijedan zub.

Oralne bolesti i problemi sa zubima su direktno povezani sa HPV-om, koji prouzrokuje oko 80 odsto oralnih karcinoma. Istraživanje sprovedeno prošle godine na 3.439 ispitanika identificiralo je lošu oralnu higijenu kao zaseban faktor koji direktno utiče na dobijanje HPV-a.

Druga istraživanja su pokazala da parodontitis ubrzava razvoj kancerogenih ćelija u ustima. A studija, koja je uključila više od 48.000 muškaraca, pokazala je da parodontalna bolest dovodi do značajnog povećanja rizika od drugih vrsta raka. Najčešći su melanom, rak pluća, rak mjehura, debelo crijevo i prostata.

Zdravlje usne šupljine utječe čak i na nakupljanje visceralne masti, funkcioniranje gastrointestinalnog trakta, obradu podataka u mozgu, kod žena to može dovesti do problema sa začećem i uzrokuje upale u tijelu.

Ljudi koji izgube zube također troše veću mišićnu masu, što je posebno zabrinjavajuće za starije osobe.

Pet osnovnih pravila njege zuba

Broj hitnih posjeta stomatologu u posljednjih nekoliko godina povećao se za oko 16 posto. Većina njih mogla se izbjeći redovitom dnevnom njegom zub. Kako?

1. Perite zube najmanje dva puta dnevno.

2. Ne zaboravite koristiti zubni konac.

3. Električne četkice uklanjaju znatno više zubnih naslaga i nježnije su za desni od običnih četkica. Samo budite oprezni i redovito mijenjajte nastavke te tako izbjegnite nakupljanje bakterija.

4. Četkajte svaki zub posebno.

5. Idite kod zubara najmanje dva puta godišnje, radi pregleda i čišćenja.

Oralna higijena svakako pomaže uklanjanju hrane i većine bakterija koje se nakupljaju u ustima, a redovito čišćenje kod zubara sprečava nastanak karijesa i upale u usnoj šupljini.

Pravila prehrana važan je dio oralne higijene. Svaki dan unesite dovoljnu količinu DHA i EPA omega-3 masnih kiselina, koje su snažno protuupalno oružje. EPA masna kiselina sprečava upalu u ustima i pomaže u poboljšanju zdravlja desni i zuba, a DHA značajno smanjuje rizik od parodontalne bolesti.

Pokušajte unijeti najmanje 1,5 grama dnevno, na primjer s ribljim uljem. Dovoljna količina omega-3 masnih kiselina također će smanjiti druge upale u tijelu.

Ulje umjesto vodice

Umjesto vodice za usta bolje je koristiti ulje, što je stari trik ayurvedske medicine, vrlo učinkovit u čišćenju usta i sprečavanju upala. Jednom dnevno pojedite kašiku biljnog ulja.

Zapravo, najprije zadržite ulje u ustima i mućkajte toliko dugo da očistite zube i desni. Dovoljne su dvije minute mućkanja, a nakon toga možete ulje progutati ili ispljunuti i usta isplakati vodom.

Iako se vodice za usta smatraju obaveznim alatom za dnevnu njegu, one ne pomažu zdravlju zuba, dok ulje čisti usta, sprečava karijes, pomaže kod ispucalih usana, a istovremeno jača zube i desni, kao i čeljust.

Za dobru oralnu higijenu

Također je dobro u prehranu uključiti dovoljno vlakana kako bi se uklonili toksini i mehanički odstranile zubne naslage prije nego što se učvrste. Međutim, vlakna moraju biti cjelovita, a ne prerađena, kao što su razne pahuljice.

Zato jedite 27 grama vlakana dnevno ili više, iako je i sve preko 23 grama veliki uspjeh. Dovoljno vlakana znači još bolje stanje probavnog sistema i manje hroničnih upala, dok duže žvakanje stimulira proizvodnju veće količine pljuvačke, koja djeluje antibakterijski i uklanja čestice hrane u zubima.

Obratite pažnju na glikemijski indeks

Loša oralna higijena povezana je s većim rizikom od dijabetesa, a drugi je problem što dijabetes povećava učestalost i razvoj bolesti desni.

Ako jedete hranu s višim glikemijskim indeksom, kao što je kruh ili zobena kaša, svakako jedite dovoljno voća i povrća bogatih antioksidansima da se nivo inzulina ne bi previše mijenjao. U obroke dodajte maline ili borovnice.

Koristite zeleni čaj

On štiti usnu šupljinu jer pomaže u uništavanju bakterija koje uzrokuju nadutost i upalu. Antioksidansi sprečavaju razvoj bolesti koje uzrokuju gubitak zuba. Možete ga uključiti u svoju kolekciju čajeva ili koristiti pastu za zube koja sadrži zeleni čaj.

Uzimajte probiotike

To su dobre bakterije koje poboljšavaju funkcioniranje našega gastrointestinalnog sistema i pridonose boljem zdravlju.

Istraživanja su pokazala da upotrebom paste za zube koja sadrži probiotike oni sprečavaju stvaranje zubnih naslaga i smanjuju pH vrijednost pljuvačke, čime se kočo djelovanje loših bakterija.

Probiotici djeluju na zubima kao antioksidansi, neutraliziraju slobodne radikale i osvježavaju dah.

Voće čuva zube muškarcima

Prema rezultatima istraživanja, muškarci nakon 65. godine svakom dodatnom porcijom voća i povrća čine svome zdravlju veliku uslugu. Zdravlje njihove usne šupljine poboljšava se za čak 30 posto, a za pet posto smanjuje se klimanje zuba zbog pomicanja zubnog mesa.

Kako smanjiti sve vrste upala

– Jedite najmanje pet obroka povrća dnevno.

– Izbacite iz prehrane umjetne trans-masti i hidrogenizirane masti.

– Uživajte u puno omega-3 masnih kiselina.

– Smanjite ili iz jelovnika uklonite obrađenu i rafiniranu hranu.

– Smanjite ili potpuno odbacite šećer u svim oblicima.

– Pijte dovoljno vode, najmanje dvije litre dnevno, i jedite više od 23 grama vlakana dnevno.

– Koristite začine koji sprečavaju upale u tijelu kao što su đumbir, curry, kurkuma.

– Jedite hranu niskog glikemijskog indeksa i kontrolirajte nivo inzulina, piše “Avaz“.

