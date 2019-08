Jutarnje navike kojih se trebamo odreći

Advertisements

Neke od tih stvari jednostavno ne možete kontrolisatii, ali druge male jutarnje navike su definitivno u vašim rukama.

Pijenje kafe prerano

Postoji li zaista pravo vrijeme za kafu? Da! Nivo energije prirodno raste kad se probudite, a kafa može izazvati dodatni pad energije koji vas može učiniti nervoznima.

Najviše koristi od kavfe ćete imati ako je pijete sat vremena nakon buđenja. Nivo energije tada počinje opadati pa će vas kavfa držati do podneva.

Nedovoljno obilan doručak

Šaka bobičastog voća u kombinaciji s jogurtom zvuči kao savršeno zdrav način da započnete dan, ali upravo zbog toga može doći do prejedanja u popodnevnim satima. To ne samo da nije dovoljno hrane za doručak, već takvom obroku nedostaju i određene hranjive tvari koje su ključne za osjećaj sitosti do sljedećeg obroka.

Idealan doručak bi se trebao sastojati od 15 grama proteina, 2.5 grama vlakana, složenih ugljikohidrata i zdravih masti, pišu “Nezavisne“.

Provjeravanje elektronske pošte čim se probudite

Ove navike se trebate riješiti što prije. Provjeravanje elektronske pošte čim otvorite oči može biti razlog cjelodnevnog stresa.

Umjesto da prva stvar koja će vam se ujutro dogoditi bude briga o poslu, fokusirajte se na to da jutro počnete stvarima koje će vas smiriti – vježbanje, pijuckanje čaja ili bilo što drugo što će vam pomoći da se osjećate dobro. To će vam pomoći i da budete što produktivniji tokom dana.

