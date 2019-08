HILJADE ŽENA SE PITA ZAŠTO IMA MLADEŽ TAČNO NA SREDINI ZGLOBA: Imate li vi? Iznenadit ćete se kad ugledate!

Advertisements

Naime, prema ovoj tvrdnji, svaka žena na desnom zglobu i grudima ima jedan detalj.

Nedavno je Twitter zajednica došla do viralnog saznanja da svaka žena na zglobu ruke sigurno ima mladež ili pjegu, a sada su došli do novog otkrića i žene širom svijeta ga potvrđuju,prenosi Novi.

ladies….. u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj

— aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019

Do sada je na desetine hiljada žena potvrdilo da na zglobu ruke imaju mladež ili pjegu, a danas u još većem broju javljaju da isto to imaju i na lijevoj dojci.

Sada se pojavila anketa kojom žene pokušavaju da utvrde i da li je istina da svaka ima mladež na lijevoj dojci.

ladies y'all have a freckle on ur left boob? trying to prove a point

— nanda (nsfr) (@yslmerci) May 26, 2019

– Ovo je tako bizarno, ali je istinito -jedan je od komentara.

Da li je i kod vas ovakva situacija?

