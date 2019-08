Sa slanim rastvorom sam spasila mnoge živote! Evo šta sve liječi: Zapis medicinske sestre iz Drugog svjetskog rata!

Advertisements

Ovu priču smo pročitali u starim ruskim novinama i prevodimo vam je u potpunosti:

“Za vreme Drugog svetskog rata radila sam kao starija sestra u terenskim bolnicama sa hirurgom I.I. Shelgov. Za razliku od drugih lekara, on je uspešno koristio hipertonični fiziološki rastvor u lečenju ranjenika.

Na ogromnu površinu kontaminirane rane naneo bi veliku salvetu, botago natopljenu fiziološkim rastvorom. Nakon 3 do 4 dana, rana je postala potpuno čista, ružičasta, a temperatura i ako je bila visoka, padala je na skoro normalne nivoe, nakon čega bi naneo gips masu. Posle 3 do 4 dana, ranjenici više nisu bili u životnoj opasnosti. Hipertonično rešenje je funkcionisalo savršeno, pa skoro i da nismo imali smrtnost.

Otprilike 10 godina nakon rata, koristila sam Shelgovu metodu za lečenje svojih zuba, kao i za komplikacije nastale karijesom – imala sam gangrenu zuba. Olakšanje mi je stiglo za dve nedelje.

Nakon toga počela sam da proučavam uticaj fiziološke otopine na bolesti kao što su holecistitis, nefritis, hronična upala slepog creva, reumatska bolest srca, upalni procesi u plućima, reumatizam u zglobovima i td…

Kad bih ovaj rastvor primenila na svojim pacijentima, veoma brzo je dolazilo do pozitivnih rezultata.

Tokom svoje karijere radila sam i u klinikama gde su veoma teški slučajevi bili spašeni upravo fiziološkim rastvorom.

Šta sve može običan fiziološki rastvor: Uvek treba da ga imate u kući!

Uspešno smo lečili hematome, bursitis, hronične upale slepog creva…

Činjenica je da fiziološki rastvor ima apsorpciona svojstva i izvlači tečnost s patogenom florom iz tkiva.

Jednom sam se tokom svojih putovanja zaustavila u malom seocetu. Tu sam zatekla ženu kako se bori da decu spase od velikog kašlja. Kašljali su neprestano i bolno. Tokom noći sam stavila obloge od fiziološkog rastvora na njihova leđa. Nakon sat i po kašalj je prestao i nije se pojavio do ujutru. Nakon 4 obloge, bolest je nestala bez traga.

U spomenutoj klinici, gde sam radila, hirurg mi je predložio da isprobam fiziološku otopinu na lečenje tumora. Prvi pacijent mi je bila žena sa tumorom na licu. Imala je kancer koji je bio crven, uvećan i iz njega je curela sivo-smeđa tečnost.

Počela sam da joj lice ispiram fiziološkim rastvorom, a zatim da joj stavljam komprese natopljene ovim rastvorom na lice. Nakon prve obloge, tumor je postao bled i smanjen.

Nakon drugog obloga, postao je još bleđi i činilo se da se znatno smanjuje. A nakon četvrtog obloga, mladež je dobio svoj prvobitni oblik. Sa petom oblogom, lečenje je završeno bez operacije.

Druga pacijentkinja mi je bila mlada devojka sa adenomom dojke. Imala je zakazanu operaciju. Savetovala sam je da nekoliko nedelja, pre operacije, stavlja obloge fiziološkog rastvora na grudi. Zamislite samo da kasnije više nije bilo potrebe za operacijom. Srela sam je opet devet godina nakon lečenja, osećala se dobro i nije imala simptome ove bolesti.

Treći pacijent mi je bio učitelj sa adenomom prostate. Nakon devet obloga sa rastvorom soli, rešio se ovog problema.

Žena koja je imala obilna krvarenja, bolest je izlečila tako što je stavljala obloge od rasatvora soli.

Vema je važno da kada koristite hipertonični rastvor soli da on bude sa 10 procenta. Ne više. Čak je bolje da koristite i onaj sa 8 procenata, nego više od toga.

Pacijenti su me često ubeđivali da im je fiziološki rastvor pomogao da suzbiju curenje iz nosa, kao i da spreče glavobolje tako što su na vrat i čelo stavljali obloge od ovog rastvora.

Obloge su nakon sat i po potpuno sprečile curenje iz nosa, a do jutra su teške glavobolje nestajale. Oni su na prve znake prehlade stavljali obloge na čelo i na vrat. Tri do četiri sloja mekane krpe, natopi se rastvorom soli, te se pred spavanje privije na čelo ili vrat. Isto tako, ako osećate da je prehlada uhvatila maha, ove obloge stavite i na leđa i ostavite da deluju preko noći. Izlečenje se postiže nakon 4 do 5 obloga.

Pre nekoliko godina, rođak mi je došao sa kćerkom koja je patila od akutnog napada holecistitisa. Nedelju dana sam pamučni peškir natapala u ovaj rastvor i stavljala ga na devojčicu. Savijen u četiri sloja i navlažen ovim rastvorom, peškir sam stavljala od leve dojke do sredine linije trbuha, u širinu od sternuma i bele linije stomaka pa do kičme pozadi. Preko sam čvrsto zavijala suvi zavoj. Nakon 10 sati sam skidala obloge pa stavljala grejač sa toplom vodom na ovo mesto. To se radi kako bi se proširili žučni kanali, te kako bi zadebljana žučna masa slobodno prošla kroz creva.

Devojčica se izlečila. Danas je žena koja nema ni jedan zdravstveni problem.

Čula sam i za primere izlečenja žena od raka dojke, ali tome nisam prisustvovala pa ne bih detaljnije o tome ni govorila.

Ako želite da koristite ove obloge moja preporuka je da uzmete rastvor soli sa 10 ili 8 procenata, a nikako manje od toga. Krpu od lana ili pamuka (kao što je peškir) savijate u 4 sloja i natapate u fiziološkom rasatvoru. Zacedite da krpa ne curi ali i da nije previše suva. Preko se uvija suvi zavoj koji pričvršćuje ove obloge.

Ako imate bilo koje probleme sa plućima, a da to nije krvarenje, predlažem da obloge od rastvora soli stavite na leđa. Dobro bi bilo da znate tačnu lokalizaciju upale. Ako obloge stavljate na stomak dobro ih pričvrstite jer stomak do jutra splasne, a labave obloge ne pomažu.

Moj savet je da svi koji imaju zdravstvenih problema, a medicinske ustanove im više ne mogu pomoći, isprobaju ove obloge od fiziološkog rastvora – možda vam pomognu kao što su mojim pacijentima.”

Kako napraviti fiziološki rastvor:

Fiziološki rastvor po veoma povoljnoj ceni možete naći u bilo kojoj apoteci, međutim ako sami želite da ga napravite, evo kako to možete da uradite:

U 1 litar vode, stavite 90 grama kuhinjske soli (tj. 3 pune kašike soli). Dobro promešajte, a kao rezultat ste dobili 9 % fiziološki rastvor.

Upamtite: 8 slojeva pamučne gaze zaronite u fiziološki rastov i ostavie 1 minut, a zatim zacedite. Stavite 8 slojeva gaze na bolno mesto, i ostavite do jutra da stoji. Ujutru sve skinite i ponovite ovaj postupak sledeće veče.

Sa ovim jednostavnim načinom lečenja vi ćete ukloniti i izlečiti unutrašnje krvarenje; teške unutrašnje i spoljne modrice; unutrašnje tumore, gangrene; uganuća; upale zglobova i durge upalne procese u telu, prenosi Kurir

