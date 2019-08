OVA BILJKA PROČIŠĆAVA ORGANIZAM IZ KORIJENA: Za tri dana isprat će sve toksine i soli iz tijela! (RECEPT)

Advertisements

Zašto je potrebno da se organizam povremeno prečišćava?

Toksini koji se gomilaju u tijelu smetaju pravilnoj fukciji organa, a to znači da organizam slabi i da se lakše razbolimo. Ako osjećate stalnu težinu u glavi ili primećujete nedostatak apetita, imate podočnjake ili se brzo umarate, najvjerovatnije vam je potrebna detoksikacija organizma,prenosi Novi.

Napitak za čišćenje toksina sa lovorovim listom

Sastojci: 5 listova lovora, 300 ml vode.

Način pripreme: Stavite šerpu sa vodom na vatru i sačekajte da provri. Nakont toga dodajte začin u vrelu vodu i ostavite na vatri 5 minuta. Skinite sa vatre i procijedite. Najbolje je presuti tečnost u termos i ostaviti da odstoji tri sata.

Uzimajte u malim gutljajima tokom cijelog dana, važno je da ne popijete odjednom. Za detoksikaciju se preporučuje da se napitak pije tri dana zaredom, nakon toga treba da se napravi pauza od jedne sedmice.

Moguće je dok pijete napitak da vam se urin promijeni, da dobije blijedoroze boju. Nemojte to da vas plaši, to je potpuno normalno i znači da lovorov list radi posao i čisti so i toksine iz tijela. Moguća je i potreba za češćim uriniranjem.

Pun efekat ovog napitka će biti vidljiv nakon dvije sedmice. Tek tada ćete osjetiti da ste ponovo živahni i puni energije, a ostali nepoželjni simptomi, koji idu uz nagomilavanje toksina, potpuno će nestati.

Advertisements

loading...

Facebook komentari