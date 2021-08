Živjeti bez šećera: Zašto pokušati

Ovisnost o šećeru može biti vrlo moćna, a ipak on može uzrokovati mnoštvo problema sa zdravljem. Previše šećera u tvojoj prehrani može dovesti do pretilost, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa… Prestanak konzumiranja šećera ključan je za kratkoročno i dugoročno zdravlje tvog tijela, ali i mozga, prenosi zena.rtl.

Je li apstinencija od šećera jednostavna?

-Nije

Međutim, je li vrijedno toga?

-Apsolutno

Kada se odlučiš na put koji za tebe znači prestanak unošenja šećera u organizam u startu trebaš znati da će biti jako teško.

Imat ćeš neke mrzovoljne trenutke izazvane nedostatkom šećera u krvi. To je normalno. Izostavljanje šećera u prehrani je proces i bit će potrebno puno vremena. Uostalom, vjerojatno si već desetljećima vezana za šećer i ne možeš ga ostaviti samo tako. Trik je u tome da najprije smanjiš njegov unos, i da se ne obeshrabriš. Na kraju će doći dan kada možeš prošetati trgovinom gledajući krafne bez imalo okljevanja.

Jednom kada izdržiš put bez šećera, počet ćeš primjećivati velike koristi. Postoji bezbroj bolesti i kroničnih iritacija zdravlja koje imaju mnogo više veza sa šećerom nego što mi mislimo, a mnoge bolesti nestaju upravo s njegovom konzumacijom.

Evo nekoliko važnih stvari koje će se poboljšati oko tvoga zdravlja nakon prestanka konzumiranja šećera:

Manje će te boljeti glava.

Veliki unosi zatim kratke pauze mogu uzrokovati pad razine šećera u krvi koji uzrokuje česte glavobolje ili migrene. Ne samo da je šećer okidač za glavobolje, već je poznato da povećava i težinu boli. Smanjivanjem unosa šećera, u konačnici znači smanjenje tvojih učestalih migrena. Još bolje, može potpuno eliminirati tvoje glavobolje.

Tvoj krvni tlak i kolesterol će postati bolji.

Je li krvni tlak viši nego što bi trebao biti? Visoki unos šećera može ga podići preko dozvoljene crte. Izuzmi šećer iz prehrane i promatraj pad krvnog tlaka.

Još jedan veliki plus: Tvoj LDL kolesterol će vjerojatno pasti i za nekoliko brojeva, zajedno s tvojim trigliceridima – za neke ljude prestanak šećera može smanjiti te brojke za čak 30 posto.

Smanjit će se tvoja tjeskoba i depresija.

Možda misliš da slatke poslastice pomažu da se osjećaš bolje nakon lošeg dana, ali vjerojatno će tvoje raspoloženje biti još gore. Nedavno istraživanje pokazalo je da su muškarci koji su često imali potrebu za šećerom imali 23 posto veći rizik od razvoja mentalnog poremećaja, a muškarci i žene koji su jeli puno šećera imali su povećan rizik od depresije.

Nećeš imati grčeve.

Ako su menstrualni grčevi problem koji se ponavlja, smanjivanje šećera pomoći će ukrotiti neželjene simptome. S druge strane, to će smanjiti proizvodnju prostaglandina koji stvara bolove, koji izazivaju grčeve.

Izgubit ćeš nekoliko kilograma – time i rizik od dijabetesa.

Izbacivanje praznih kalorija iz organizma, a kojih pretežno ima u šećeru može imati zapanjujuće pozitivan učinak na težinu. Većina nas podcjenjuje koliko šećera uzimamo – to jest, sve dok ne učinimo svjesni napor da ga izbacimo iz prehrane. Tek tada primjećujemo kako brzo se naše tijelo mijenja! Ako već godinama hraniš svoje slatke potrebe, postoji velika vjerojatnost da ćeš biti otporna na inzulin, što znači da tvoje tijelo ne može brzo ili učinkovito očistiti šećer iz krvotoka. To može dovesti do povećanja težine.

Otpuštanjem šećera omogućit ćeš tijelu da stabilizira razinu šećera u krvi i inzulina, što bi trebalo smanjiti debljanje i olakšati gubitak težine.

Odmarat ćeš se brže i lakše.

Ako ti je spavanje izazov, imaš još jedan razlog da izbaciš slatke stvari iz jelovnika. Mnogi od nas zaboravljaju da šećer može imati stimulirajući učinak, pa ako jedeš čokoladu navečer prije odlaska u krevet, možda ćeš se naći u situaciji da ne možeš zaspat. Zašto? Zato jer tijelo radi prekovremeno kako bi isčistilo višak šećera u krvi pa ti ne ginu ni kasnonoćni posjeti WC-u. Ukratko: Manje šećera znači više sna.

Imat ćeš manje infekcija mokraćnog sustava.

Za mnoge žene, infekcije mokraćnog sustava (IMS) su ponavljajuća gnjavaža. Premda višak šećera nije nužno uzrok IMS-a, on postavlja temelj poticanjem bakterijskog rasta. Bakterije koje pospješuju infekcije vole se hraniti šećerom, pa kada pretjeruješ sa slatkišima, lošim bakterijama olakšavaš procvat. Ne dopusti im da preuzmu prednost! Izbjegavaj njihov omiljeni izvor hrane.

