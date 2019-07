Štite srce, sprečavaju rak: Zašto jesti borovnice

Advertisements

Svo voće je zdravo, ali prema tvrdnjama nutricionista, najzdravije je bobičasto, jer je iznimno bogato vitaminima i mineralima, ali i antioksidansima koji čuvaju organizam od štetnih radikala i negativnog djelovanja oksidacije,prenosi Faktor.

Među bobičastim voćem izdvajaju se borovnice mnogima su najdraže upravo borovnice koje su ljeti dostupne svježe, a moguće ih je kupiti i zamrznute i tako tokom cijele godine uživati u različitim slasticama, pekmezima, smoothiejima i drugim obrocima s ovim visokovrijednim voćem.

Iako im cijena i nije baš popularna, jer za kilogram vrijednih bobica ovih dana na sarajevskim pijacama trebate izdvojiti deset KM, stručnjaci za zdravu prehranu ističu kako ih je poželjno uvrstiti u jelovnik, barem jednom sedmično i konzumirati ih što više u svježe.

Zbog sastava koji imaju borovnicama se pripisuje niz pozitivnih utjecaja na ljudsko zdravlje, od zaštite od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma, do jačanja kostiju, doprinosa mentalnom zdravlju i reguliranju krvnog pritiska.

Sto grama borovnica sadrži 14 grama ugljikohidrata, od čega 10 g šećera, i 2,4 g vlakana, 0,3 g masti i 0,7 g proteina.

No, borovnice su bogat izvor vitamina i minerala: kalija, vitamina C, B6 i K.

Najvažnija komponenta ovog voća su flavonoidi antocijanini koji ovom bobičastom voću daju boju, ali i gotovo sva zdravstvena djelovanja.

Ovo su samo neke od prednosti konzumiranja borovnica:

Održavaju zdravlje kostiju

Borovnice sadrže željezo, fosfor, kalcij, magnezij, mangan, cink i vitamin K. Svi ovi mikronutrijenti učestvuju i doprinose zdravlju kostiju, a njihov adekvatan unos održava koštane strukture i čvrstoću.

Također, željezo i cink igraju ključnu ulogu u snazi i elastičnosti kostiju i zglobova, dok su sniženi nivoi vitamina K povezani sa povećanim rizikom od fraktura. Osim toga, adekvatan unos vitamina K poboljšava apsorpciju kalcija i smanjuje gubitke kalcija iz organizma.

Doprinose zdravlju kože

Kolagen je sistem podrške koji učestvuje u održavanju kože. On se oslanja na vitamin C kao esencijalni nutrijent i učestvuje u zaštiti kože od oštećenja izazvanih izlaganjem suncu, zagađenju i dimu. Vitamin C pomaže i sposobnost kolagena da smanji bore i poboljša ukupnu teksturu kože.

U 100 grama borovnica ima 16 posto dnevnih potreba za vitaminom C, pa se smatraju dobrim izvorom ovog vitamina.

Snižavaju krvni pritisak

Za održavanje normalnog nivoa krvnog pritiska nužno je smanjiti unos natrija i održavati ga na normalnim nivoima. Borovnice ne sadržavaju natrij, li su bogate kalijem, kalcijem i magnezijem.

Studije su potvrdile da prehrane koje imaju nizak udio ova tri minerala negativno utječu na krvni pritisak, a njihov adekvatan unos regulira i snižava povišen pritisak.

Pomažu u kontroli dijabetesa

Studije su potvrdile da osobe koje boluju od dijabetesa tipa 1, a koje unose puno vlakana imaju niže nivoe glukoze u krvi, a osobe s dijabetesom tipa 2, vlakna imaju poboljšane nivoe glukoze, lipida i inzulina.

Štite od kardiovaskularnih bolesti

Vlakna, kalij, folati, vitamini C i B6 te fitonutrijenti iz borovnica doprinose kardiovaskularnom zdravlju. Vlakna pomažu u snižavanju nivoa holesterola te smanjuju rizik od srčanih bolesti.

Vitamin B6 i folati preveniraju nakupljanje homocisteina koji oštećuje krvne žile i vodi ka srčanim problemima. Također, i antocijanin, potvrđuju studije, značajno (više od 30 posto) snižava rizik od srčanog udara.

Sprječavaju razvoj određenih vrsta karcinoma

Vitamini A i C i neki od fitonutrijenata koje nalazimo u borovnicama funkcioniraju kao snažni antioksidansi koji štite ćelije od oštećenja od slobodnih radikala. Upravo je njihovo djelovanje povezano s razvojem niza bolesti, među kojima su i neki karcinomi.

Studije su pokazale da antioksidansi sprečavaju rast tumora, povećanje upalnih procesa u tijelu te usporavaju rast karcinoma jednjaka, pluća, usta, ždrijela, maternice, gušterače, prostate, debelog crijeva. Također, borovnice sadrže folate koji igraju važnu ulogu u sintezi i oporavku DNA što može spriječiti razboj ćelija karcinoma usljed različitih mutacija DNA.

Poboljšavaju mentalno zdravlje

Studije provedene nad starijim osobama potvrdile su pozitivan utjecaj borovnica na usporavanje mentalnog i kognitivnog propadanja. Osim toga, borovnicama se pripisuje i pozitivno djelovanje na poboljšanje kratkoročnog pamćenja i motoričke koordinacije.

Reguliraju probavu, potiču mršanje i pružaju osjećaj sitosti

Borovnice sprečavaju zatvora i poboljšavaju probavu, zbog vlakana koje sadrže. Osim tog djelovanja, vlakna doprinose u gibitku suvišnih kilograma jer povećavaju osjećaj sitosti.

