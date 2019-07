Brza ljekarska intervencija kod moždanog udara spašava život

Advertisements

Podaci prikupljeni od 6.700 pacijenata koji su pretrpjeli ishemijski moždani udar pokazuju kako već 15 minuta raniji početak liječenja može smanjiti rizik za smrt ili invalidnost.

Prosječno vrijeme čekanja nakon dolaska u bolnicu kod pacijenata sa moždanim udarom, uključenih u istraživanje, iznosilo je 87 minuta.

Kako piše “Journal of the American Medical Association”, od pojave simptoma moždanog udara do početka liječenja, u prosjeku je prolazilo tri sata i 50 minuta.

Najveći rizik za kasniji početak liječenja zabilježen je kod osoba koje žive same ili ne znaju prepoznati simptome moždanog udara.

Moždani udar u svijetu se i dalje nalazi na drugom mjestu kao uzrok smrti, a na trećem kao uzrok onesposobljenosti. Najčešće se javlja kod radno aktivnog stanovništva, od 40-te do 60-te godine života, a u posljednje vrijeme i kod mlađih osoba,piše Faktor

