PITAT ĆE STAROST GDJE JE BILA PAMET: SAMO JEDAN SASTOJAK JE DOVOLJAN DA ZAUSTAVI PROPADANJE ZGLOBOVA I HRSKAVICE!

Advertisements

Šta radi hrskavica?

Osim što oblikuje uši i nos, hrskavica takođe djeluje kao jastuk na krajevima kostiju gdje se spajaju zglobovi. Ona omogućava kostima da se kreću glatko i lako. Međutim, tokom vremena i pored napornih aktivnosti, hrskavica može da se ošteti, što dovodi do artritisa koji se odlikuje bolovima, ukočenošću i oticanjem.

Liječenje

Analgetici i dopune se obično koriste za liječenje ovog poremećaja, a u ekstremnim slučajevima može doći do hirurške intervencije. Hrskavica postaje krhka kako starimo, ali to ne znači da ne možemo da je održimo zdravom i čak podstaknemo novi rast. Zapravo je vrlo lako to uraditi!

Izbjegavajte inflamatornu hranu

Artritis i bolovi u zglobovima su vezani za upalu i mogu da nastanu od onoga što jedete. Zbog toga je najbolje da se opredelite za antiinflamatornu dijetu, što znači da jedete više povrća, voća, žitarica, posnog mesa, ribe, kao i zdrave masti poput maslinovog ulja i avokada. Jabuke, zahvaljujući hemikalijama pod nazivom kvercetin, promovišu proizvodnju kolagena i velika količina se nalazi u ljusci, zato je ne ljuštite! Uverite se da pijete dosta vode i vaši zglobovi će vam biti zahvalni.

Unosite dosta vitamina C i D

Hrskavica se uglavnom sastoji od kolagena, proteina koji je prisutan u cijelom tijelu. Kako biste ga proizveli, vašem telu je potreban vitamin C, koji možete dobiti od kiselog voća, bobica, kivija, kao i od zeleniša i brokolija. Kako biste održali hrskavicu zdravom, potreban vam je i vitamin D koji možete naći u masnim ribama kao što je losos, mliječnim proizvodima, jajima ili provođenjem nekog vremena na suncu.

Jedite želatin

Često mislimo da je želatin samo dezert, ali je zapravo nevjerovatno zdrav. On je napravljen od kuvanog kolagena i isti je sastav koje vaše tijelo koristi da stvori više kolagena i hrskavice. Kao bonus, kolagen u želatinu takođe promoviše zdravlje vaše kose, noktiju i kože i takođe je pun proteina. Nema masti ili holesterol.

Čorba od kostiju

Supa ili čorba od životinjskih kostiju je sjajan način da priuštite telu dodatni kalcijum, kao i minerale koji su izvučeni iz kostiju tokom kuvanja. Kako biste dobili sav kalcijum, dodajte kašiku jabukovog sirćeta u čorbu dok se kuva. Kiselina u sirćetu dodatno će rastvoriti kosti i povući više kalcijuma i minerala u supu. To znači više za vas!

Uzimajte glukozamin

Glukozamin je amino šećer koji promoviše udobnost i lakoću kretanja zglobova, a dostupan je i kao dodatak. Ako ste zainteresovani da ga uzimate, posavjetujte se sa doktorom kako bi napravio pravi izbor za vas.

Pošto je šećer, prevelik unos može da poveća rizik od dijabetesa. Ne uzimajte više od 1500 mg dnevno i tražite glukozamin sulfat za najbolje rezultate.

Dodajte sumpor u ishranu

Možda zvuči nelogično, ali sumpor je odličan mineral koji vas čuva od upale i igra ulogu u oštećenju hrskavice. Sumpor se može naći u crnom i bijelom luku i praziluku. Lako je dodati ovo povrće u jela za podsticaj boljeg ukusa i hranljivih materija. Kao bonus, crni i bijeli luk su takođe odlični za regulisanje nivoa natrijuma u ​​krvi.

Krećite se

Vježbanje je najbolji način da održite hrskavicu (kao i kosti, mišiće i cijelo tijelo) u dobroj formi. Previše vježbanja može da ošteti hrskavicu, zbog toga će vam normalna doza pomoći da povećate snagu i izdržljivost. Pomoći će vam i sa gustinom kostiju, što će vam kasnije u životu poslužiti kao prevencija za osteoporozu.

Pokušajte da vježbate u vodi

Ako vam je vježbanje na zemlji naporno i bolno, pokušajte u vodi. Vaše tijelo će se lakše kretati i biće fleksibilnije. Ovo je sjajan način da na blag i postepen način ojačate bez pojave bola koji bi vam se desio na zemlji,piše Ženskica

Advertisements

loading...

Facebook komentari