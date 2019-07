Dr Velkov: “Svaka bolest ima frekvenciju i stupanj kiselosti, a tumor je kao kanta u koju tijelo odbacuje toksine!”

Advertisements

Kada dođe do nakupljanja otrovnih tvari u tijelu, koje uglavnom unosimo preko hrane, tijelo će ih najprije početi odlagati, prije svega u masnom tkivu koje služi za odlaganje otpada. Ako jedemo previše industrijske i previše kuhane hrane – sve više ćemo masnog tkiva imati.

Tumor je kanta za smeće u koju tijelo odbacuje otrovne tvari i stvara ovojnice okolo da bi se izolirala od otrova. Tijelo se neće čistiti od smeća sve dok uzimamo otrovnu hranu jer je preko 90% energije zauzeto probavljanjem velikih količina hrane kao i eliminacijom otpada.

Kada prestanemo unositi hranu makar jedan dan, počet će čišćenje tijela. Tijelo će se čistiti i kada smo na sirovoj hrani, jer se ne troše metabolički enzimi (gorivo za stanicu) na probavu hrane, jer hrana probavlja samu sebe svojim enzimima koji nisu uništeni kuhanjem. Međutim, ako mi nastavimo s uzimanjem otrovne hrane, u početku neće biti čišćenja jer organizam troši najveći dio energije na probavu i eliminaciju hrane, ali će jednom doći do zasićenja i tijelo će se alarmantno početi čistiti, izbacivati sluz i smeće kašljem, povraćanjem, proljevima, znojenjem…

Truljenje u nama

U tim trenucima je sva tjelesna energija koncentrirana na čišćenje tijela tako da se hrana koja se pojede neće probavljati, već truliti u želucu što će dodatno opteretiti organizam i produbiti problem,piše Novi.

Još početkom prošlog stoljeća su znanstvenici otkrili i potvrdili u mnogobrojnim eksperimentima da bakterije ne žive samo izvan tijela i napadaju nas, već da žive i nastaju se u našem tijelu.

Kada se promatra živa krv, vidi se bezbroj sićušnih biona, malih čestica koje plivaju u krvi i iz kojih nastaju mikroorganizmi, koji se također nalaze u našoj krvi. Da, naša krv nije sterilna već se u njoj odvija veoma složen proces metamorfoze mikroorganizama.

BION je osnovna jedinica života, orgonske energije čije porijeklo je Sunce, a do nas se prenosi Sunčevom svjetlošću. Nalazi se u živoj tvari, vodi i zraku.

U potpuno zdravom tijelu, ne dolazi do transformacije biona. U bolesnom tijelu, kada dođe do povećane kiselosti organizma iz biona, probavom se stvaraju različiti oblici najprije patogenih bakterija, a u kiselijoj sredini dolazi i do transformacije u gljivice.

Dr Velkov

To znači da će uslijed kiselosti organizma (zbog loše hrane uglavnom) doći do transformacije biona u mikroorganizme. Mikroorganizmi će prilikom dezintegracije ostavljati velike količine smeća iza sebe, što će dodatno opteretiti organizam. Jesu li onda mikroorganizmi krivi za našu bolest ili je problem u kiselosti organizma? Da nije bilo patološke, kisele podloge ne bi došlo do razvoja mikroorganizama.

Kada uzimamo antibiotik za ubijanje mikroba, oslobodit ćemo se privremeno jednog broja mikroba, ali će antibiotici – ANTI BIOS = PROTIV ŽIVOTA uništavati i BIONE na taj način što će dodatno zakiseliti organizam i dovoditi do dalje transformacije u mikrobe. Jedini način da se zaustavi transformacija biona u mikrobe je da se tijelo održava alkalnim. Hoće li nešto biti alkalno (bazno) ili kiselo ovisi o stupnju vibracije- frekvencije.

Određena vibracija moze mijenjati sve pa i formu nekog bića akumulacijom ili dezintegracijom biona. Sva hrana ima svoju vibraciju. Tako znamo da je prosječna frekvencija ljudskog tijela izmedju 60 i 70 Hz i kada frekvencija opada i imunološki sustav slabi.

Kada frekvencija padne ispod 58 Hz pojavljuju se simptomi prehlade, na 55 Hz kandida, na 42 Hz rak. Svaka bolest ima frekvenciju, stupanj kiselosti na kojoj će doći do razvoja odredjenog mikroba- što znači da svaki mikrob ima svoju frekvenciju. Supstance s većom vibracijom će uništiti bolest s nižom vibracijom.

Tako je vrlo važno s kakvom vibracijom hranu jedemo, udišemo i apsorbiramo. Otrovne tvari snižavaju našu tjelesnu vibraciju: industrijska hrana ima 0 Hz, svježe voće i povrće oko 15 Hz, sušeno bilje do 27 Hz, dok eterična ulja imaju izmedju 52 i 320 Hz što je npr. frekvencija ružinog ulja. Naše misli takodje imaju svoju vibraciju tako da će negativne misli snižavati tjelesnu frekvenciju i dovoditi do bolesti – dok nas dobre misli liječe.

Bioni su neuništivi

Poslije smrti organizma dolazi do dezintegracije materije do stupnja biona tako da određena koncentracija biona ostaje nerazgrađena i spremna za kreiranje novog živog organizma. Bioni su neuništivi i predstavljaju osnovnu jedinicu života. Kada se češće čistimo (razboljevamo), organizam će biti zdraviji dok može doći do težih poremećaja uslijed vrlo kisele sredine i dezintegracije velike količine biona. Djeca imaju snažnije mehanizme obrane i zato su često “boležljiva” i imaju višu temperaturu od odraslih.

Povišena temperatura je samo veća frekvencija na kojoj mnogi mikrobi ne mogu opstati i činimo sebi loše kada je snižavamo. Zašto se “prehladimo”? Ne razbolimo se od hladnoće već zato što kada nam je hladno već dođe do skupljanja krvnih žila na površini tako da velika količina krvi, a samim tim i otrova dospije do vitalnih organa i tada organizam reagira time što počinje čišćenje: kašalj, znojenje, povraćanje, proljevi…

Nijedan od ovih načina čišćenja ne treba zaustavljati, već samo omogućiti lakše čišćenje uzimanjem dosta čiste osunčane vode, koja će razvodniti sluz, biti bez hrane 2-3 dana, na svježim sokovima ili samo na sirovoj hrani, udisati čist zrak i odmarati se (za tretiranje staraca i djece, obratite se iskusnom stručnjaku).

Razmnožavanje mikroba

Mikrobi se neće razvijati van živog organizma, ali mogu preživjeti neko kraće vrijeme tako da je moguće, da neki mikroorganizam pređe s nekog čovjeka na nas. Ako je naše tijelo kiselo, nastavit će se razmnožavati u našem tijelu, ali ako je naše tijelo bazno, za dan, dva će se raspasti i od njih će ostati samo bioni. Znači, i u tom slučaju kada dobijemo mikrobe od drugih, opet sve ovisi o kiselosti (frekvenciji) našeg tijela.

Što se tiče virusa… Virusi su dijelovi RNK i DNK koji nastaju raspadanjem stanica i mikroba. Kada smo kiseli, dolazi do raspadanja stanica, crvenih krvnih zrnaca, mikroba…

Kada se stanica raspadne, dijelovi raspadnutih RNK i DNK – proteinskih djelića, plivaju između stanica u organizmu. Što kiseliji organizam, bit će više raspadanja i više proteinskih djelića – virusa. Virusi nisu živa bića i ne razmožavaju se, već se ponašaju kao paraziti i opstaju na račun stanica na koje se prikače. Znači, treba samo podići vibraciju sirovom hranom, gledanjem u Sunce, fizičkim aktivnostima i pozitivnim mislima i sve će biti u redu.

