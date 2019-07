Moždani udar neposredno nakon srčanog nije rijetka pojava

Advertisements

“Srčani udar je faktor rizika za moždani udar u periodu od najmanje tri mjeseca. To su važne vijesti, jer svi podaci koje smo do sada imali ukazuju na to da je srčani udar samo jedan od faktora rizika za moždani udar tokom jednog mjeseca”, rekao je istraživač dr. Alexander Merkler, “Klix“.

Još uvijek nije jasno zašto srčani udar povećava rizik od moždanog udara, rekao je Merkler. Pretpostavlja se da oštećenje srca uzrokuje ugruške koji mogu dospjeti do mozga, rekao je on.

“Ovi nalazi će promijeniti način na koji razmišljamo o odnosu između srčanog udara i moždanog udara”, dodao je Merkler.

Sadašnja praksa govori da pacijenti uzimaju antitrombocitne lijekove, kao što je Aspirin, nakon srčanog udara. Međutim, ovi novi nalazi ukazuju na to da bi pacijenti mogli trebati razrjeđivače krvi kako bi spriječili stvaranje ugrušaka. No, potrebno je više studija da bi se ustanovilo koji je najbolji.

Istraživači su pregledali više od 1,7 miliona pacijenata u Medicareu, od kojih je više od 46.000 hospitalizirano zbog srčanog udara i 80.000 zbog moždanog udara. Istraživači su pronašli veći rizik od moždanog udara kod pacijenata koji su imali srčani udar u poređenju s pacijentima koji ga nisu imali.

Najveći rizik bio je u prvom mjesecu nakon što su bolesnici napustili bolnicu, naveo je Merkler. Međutim, rizik je ostao visok tokom 5-12 sedmica nakon otpusta. Nakon 12 sedmica čini se da se rizik vraća na nivoe prije srčanog udara.

Kardiolog Gregg Fonarow kaže da su ranije studije pokazale da nakon srčanog i muškarci i žene imaju veći rizik za moždani udar.

Ovo novo istraživanje otkriva da je najveći rizik od moždanog udara izražen tokom prve četiri sedmice nakon otpusta iz bolnice, ali on traje 12 sedmica, bez obzira na tip srčanog udara, rekao je on.

“Ovi nalazi ukazuju na potrebu efikasnijeg sprečavanja i liječenja srčanih udara kako bi se ublažio potencijalni rizik od moždanog udara”, kaže Fonarow koji nije bio uključen u istraživanje.

Studija je predstavljena na sastanku Američkog udruženja neurologa u Atlanti. Istraživanje predstavljeno na sastancima obično se smatra preliminarnim sve dok se ne objavi u recenziranom medicinskom časopisu.

