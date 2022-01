NE MOŽETE DA NAĐETE ODGOVARAJUĆU OBUĆU: Riješite se RUŽNE KOŠTANE IZBOČINE NA NOZI za samo nekoliko dana

Čukalj se javlja zbog brojnih razloga, a najčešće zbog tijesne obuće. Nadalje, može nastati zbog genetske predispozicije, preopterećenja na stopalo ili zdravstvenog stanja, kao što je artritis. Teži slučajevi ove bolne pojave završe na operacijskom stolu, kod koje je uspješnost izlječenja oko 20 %.

Za njegovo uklanjanje ne preporučuje se samo operacija, već i biljka koja se zove gavez.

Biljka po imenu gavez jedina je koja dokazano djeluje u borbi protiv čuklja. Gavez sadrži karotin, alkaloide, tanine, glikozide, sluzi, smole, eterično ulje, no najvažniji njegov sastojak je alantoin. Alantoin je aktivna prirodna tvar koja potiče rast stanica u kostima, vezivnom i potkožnom tkivu,prenosi Novi.

Zbog tog je sastojka gavez jedan od najboljih lijekova za zacjeljivanje vanjskih i unutarnjih rana, oteklina, posjekotina, ogrebotina, modrica, lomova i krvarenja. Koristi se i kod uganuća, iščašenja, nategnuća mišića i tetiva. Oblozi gaveza su djelotvorni kod psorijaze, čireva, proširenih vena, karpalnog sindroma te kod upale kostiju, piše ‘alternativazavas’.

Gavez je jedina poznata biljka koja liječi i uklanja čukljeve – deformacije kosti palca, za koje moderna medicina nema nikakva rješenja osim bolne operacije. Liječenje mašću i tinkturama gaveza može trajati i do godinu dana, ali valja biti uporan.Priprema lijeka od gaveza:

Od gaveza se pripremaju čaj, oblozi, kupke, mast, tinktura i biljne kapi. Pripravci od ove biljke ne smiju se držati u metalnim posudama.

Oblozi od gaveza veoma su cijenjeni. Sve što je potrebno je pomiješati nekoliko žličica osušenog mljevenog korijena gaveza s dovoljno vruće vode da se napravi pasta.

Namažite pastu na platno i prislonite na ranu. Obloge obnavljajte svaka dva do četiri sata.

Mast od gaveza učinkovita je kod ljudi i kod životinja. Ako je primijenite odmah kod svježe rane, sprječava trovanje krvi, a uz nju i najdublje rane zarastaju bez ožiljaka.

Četiri do šest svježih, opranih korjenova, ovisno o veličini, sitno narežite i u oko 250 g ghee maslaca kratko prepržite, ostavite da stoji preko noći. Sljedeći dan zagrijte, procijedite kroz krpu i istisnite. Odmah napunite čiste plastične posude i pohranite u hladnjak.

Gavez se preporučuje samo za vanjsku upotrebu. Trudnice ne bi trebale koristiti gavez.

Ovi znakovi će odmah pokazati da li nosite adekvatnu obuću.

1. Nosite isti broj cipela od srednje škole

Tokom godina svod stopala se spušta čineći da se stopalo širi. Kako starimo povećava se broj cipele koji nosimo.

2. Prsti dodiruju vrh cipele

Potrebno je imati nešto mjesta između prstiju i vrha cipele. Morate moći slobodno micati prstima. Stopalo se tokom dana znoji pa tako ono što vam pristaje ujutro može postati tijesno do večeri. Noge su najveće na kraju dana pa je najbolje cipele kupovati predvečer.

3. Imate žuljeve, kurje oči ili urasle nokte

Ove povrede znače da vam cipela ne pristaje dobro i iritira neka mjesta na stopalu što nikako ne bi smjela jer je vjerojatno na određenim područjima preuska. Pritisak koji cipela radi može otvrdnuti kožu ili povrijediti zglobove što dovodi do bolnih kurjih očiju, čukljeva i uraslih noktiju. Ako ste cipele već kupili pokušajte ih odnijeti postolaru da ih malo proširi na kalupu ili nove zamijenite za veći par.

4. Bole vas svodovi stopala na kraju dana

Ako su cipele prevelike i ne podupiru dovoljno nogu, mišići na dnu stopala se skraćuju svakim korakom u nastojanju da luk stopala drže visoko. Ova instinktivna fleksija spriječava da cipela isklizne. To može dovesti do plantarnog fasciitisa gdje plantarna fascija koja se proteže duž stopala od prstiju do pete postane kronično upaljena.

5. Iznošene tenisice

Puno hodanja u prirodi ili na traci za trčanje troši tenisice pa one više ne pružaju dovoljan potporanj nozi. Ako hodate 15 km tjedno, iznosit ćete ih za 9 do 12 mjeseci. Hodate li još više, gotove su za 4 do 6 mjeseci. Primijetit ćete da naginju na jednu stranu kada ih položite na ravnu površinu.

