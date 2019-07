Lijepa i sretna zahvaljujući trenerici Saniti: Aida Mešić za četiri mjeseca smršala 27 kilograma

Advertisements

Nezadovoljstvo zbog izgleda raslo je svakodnevno, paralelno sa željom da isteše i oblikuje svoje tijelo. No, svima nam je manje više poznata priča o jo-jo efektu i začaranom krugu kad je mršavljenje u pitanju. Ipak, Aida je danas priča koja inspiriše i pokreće, budući da je gojaznost, danas jedan od najrasprostranjenijih zdravstvenih problema i jedan od onih kome se pridaje najveća pažnja, s obzirom na to da se istovremeno smatra manom koja umanjuje ljepotu, piše Aura.

Jer, definitivno su vremena kada su obline bile znak dobrog zdravlja, imućnosti ali i ljepote, odavno prošla.

Jer, u prošlosti, kad se oskudijevalo sa hranom, biti debeo – bio je znak prestiža. Danas, to je jedino znak bolesti i nebrige o sebi. I jer danas, u 21. vijeku, čak i osoba slabijeg ekonomskog statusa može da se ugoji, budući da smo okruženi namirnicama prepunim skrivenih kalorija.

U sjenci ovog problema “rastu” mnoge, vrlo dobro osmišljenje reklamne kampanje koje ubiru profit mjeren u milijardama. Reklame se imaju kome prikazivati. Neurotična društvena tendencija je zlatni rudnik.

Kilogrami su se lijepili

Svi bi htjeli bez vježbanja i tokom sna, gubiti kilograme i izgledati bajkovito. Praksa pak pokazuje da su te reklame obmanjujućeg karaktera jer u njima preparate za mršavljenje reklamiraju osobe koje nemaju i nikad i nisu imale problema s kilogramima. Zato je Aida Mešić, diplomirani inžinjer drumskog i gradskog saobraćaja, bachelor ekonomije,instruktor svih kategorija te licencirani predavač i ispitivač iz oblasti teorije i upravljanja za polaganje vozačkih ispita – priča koja inspiriše.

– Volim naglasiti kako sam ja prije svega supruga i mama – kaže na početku našeg razgovora Aida, trenutno zaposlena u auto školi “Ćoso” kao instruktor i predavač.

Pojašnjava kako se nakon poroda, dovela u stanje koje nije bilo nimalo ugodno.

– Imala sam 105 kilograma, koji su se baš lijepili na mene. Od jedne ili dvije kile viška, dogurala sam do 25 kg tereta viška. Željela sam smršati, no, kako to biva, upala sam u začarani krug odluka: od ponedjeljka ću dugačije, od nove ću godine. Vrtila sam se u obećanjima datim samoj sebi da ću nešto poduzeti određenog dana, a ti bi dani došli i prošli, bez da sam ja išta uradila. Moja fizička aktivnost je bila 0 bodova jer mi je i posao takav da sjedim po cijeli dan. Nisam mogla da uradim niti jedan čučanj, bila sam sva usporena.

– Bila sam ljuta na sebe i na cijeli svijet, cupkajuću u mjestu – prisjeća se Aida.

Danas, tri godine kasnije, Aida ima 78 kg. I izgleda jako lijepo – priznajemo joj.

Lijepa i sretna zahvaljujući Saniti

– Zahvalnost dugujem isključivo svojoj trenerici Saniti Dizdarević. I ona je svojevremeno bila bucka, smršala je i danas je najuspješiji fitnes instruktor kojeg poznajem.

Ove dvije Bišćanke, spojila je nagradna igra Alina wellnes Spa centra u kojoj je naša sagovornica osvojila nagradu makeover-a. Dospjela je u ruke iskusnoj fitnes trenerici Saniti Dizdarević, koja nam otkriva da je bila pomalo skeptična u pogledu Aidine transformacije.

– Ovo je veliki uspjeh. Aida nikad prije nije trenirala, bila je polijena, ali ja sam eto uspjela sve preokrenuti. Aida je majka i ima svoju autoškolu, mnogo radi ali je našla vremena za treninge. Tokom samog upoznavanja moram reći da sam bila skeptična za njenu transformaciju za koju sam ja bila odgovorna. Sudbina nas je spojila kroz tu nagradnu igru. Na prvi pogled mi je Aida izgledala kao lijena osoba, ali ipak nisam htjela da mišljenje temeljim na osnovu prvog dojma.

– Prvih sedam dana je bilo teško jer Aida nikada nije trenirala, ali već na samom početku druge sedmice potpuno sam se šokirala. Kroz tih četrnaest dana sam vidjela zapravo koliko je Aida uporna, istrajna i odgovorna kad su u pitanju bili treninzi i pridržavanje prehrane. Iako radi kao instruktor vožnje i uz to je majka malog dječaka, Aida je nekad čak dva puta dolazila na treninge, i u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu. Svaki dan smo ubacivali barem dvije tri nove vježbe, a ishranu smo mijenjali nakon svakog pomaka i najmanjeg rezultata – priča Sanita.

Podsjećanja radi, i sama Sanita je svojevremeno vodila bitke s viškom kilograma, a onda je, takoreći, preko noći, od bucke prerasla u zgodnu, vitku fitnes instruktoricu.

– Svi oni koji pokušavaju da smršaju, znaju kakva je to muka. Čini vam se da ste u začaranom krugu. Šta god da uradite, kiogrami su i dalje tu, a hrana vam nikad nije bila privlačnija. Ipak, nije nemoguće. Sve je pitanje volje i upornosti.

-Najveći razlog mog prejedanja je bio zbog razočarenja što nemam posao. Sjedila sam kući i nisam znala šta ću od sebe. Bila sam razočarana u cijeli državni sistem. Imati 30 godina i od mame tražiti marku za kafu, možda je nekome ok, meni je bilo čista depresija. Diplomirani sam fizioterapeut sa položenim džavnim ispitom, no osim volontiranja, nisam imala ni dana radnog staža. Svaki novi dan bacao me u dodatnu depresiju. “Lijek” sam tražila u hrani. Moj najveći „grijeh“ bila je tjestenina, odnosno hljeb. Jela sam ga s rižom, tjesteninom i svim mogućim jelima. Dnevno sam znala pojesti i po tri velika hljeba. Naveče, uz TV, obavezno sam jela kikiriki, štapiće, čips i veliku čokoladu, i to sve zajedno! Coca Colu sam pila uz sve navedeno, i po dvije litre za jednu veče. Jednostavno nisam razmišljala o sebi i o tome da bi mi to moglo zdravstveno zasmetati. Srećom, imala sam samo manjih zdravstvenih problema: aritmiju, poremećen pritisak…Prije četiri godine imala sam 110 kilograma, a na mojih 165 cm, pa, jasno je kako je to izgledalo – podsjetila je Sanita i na svoje “deblje” dane.

Danas je ova vrijedna Bišćanka zaslužna za mnoge slične transformacije, a jedna od njih je i Aidina.

Poseban plan prehrane

– Aida je prolazila kroz ciklus mojih kružnih treninga, sa posebnim planom prehrane koji sam kreirala samo za nju i njen oblik tijela. Imali smo pojačan unos proteina, a smanjen unos ugljikohidrata sa povremenim zdravim punjenjem, a nakon većih rezultata počeli smo u nekim slučajevima i prakticirati Cheat meal. Makeover je završio nakon tri mjeseca, Aida je to podnijela pobjednički baš onako kako i njoj dolikuje – žena, majka, kraljica koja se riješila nepotrebnog tereta i bila je lakša za 22 kilograma. U međuvremenu je smršala još pet kilograma. Naravno, ovo nije kraj. Makeover je gotov, ali naša zajednička priča još nije – u cilju nam je da Aida omršavi još desetak kilograma do ljeta naravno uz njen trud i volju sa dodatkom moje stručne pomoći kad su u pitanju prehrana i treninzi. Aida je sretna, zadovoljna i ovo joj je bio vjetar u leđa koji joj je pokazao i ujedno je natjerao da vjeruje u sebe i u to da ništa nije nemoguće – kaže Sanita.

A evo kako je do svoje nove linije, viđeno njenim očima, Aida zaista došla.

– Prvi dan u teretani mi je djelovao jezivo, a trenerica nafurano i umišljeno. Sad shvatam da je to djelovalo tako jer sam se plašila da ja nikad neću uspjeti smršati.

A prvi trening neću nikad zaboraviti – ja sam jedva izašla iz teretane, noge su mi se tresle, jedva sam hodala, trenerka i majica mokre. Sjećam se, prvo sam nazvala mamu i rekla joj da se osjećam preumorno ali i presretno. Uglavnom, tih prvih sedam dana sam imala užasne upale mišića, ali sam bila sve sretnija i zadovoljnija sama sobom. A tu su i bili rezultati, vrlo brzo primijećeni.

– Nakon tri mjeseca vježbanja sam skinula 22 kg, a u međuvremenu i još pet i ponosna sam jako na sebe, a kad pogledam svoje stare slike, narastem od sreće kao planina. Svakako namjeravam nastaviti sa zdravim načinom života.

– I želim da poručim svim ženama koje imaju problema sa viškom ili manjkom kilograma da ne traže izgovore, da ne čekaju neki čarobni štapić koji će u snu istopiti kilograme. Krenite raditi na svom izgledu, svom zdravlju. Ja sam žena koja radi po cijeli dan, imam muža i bebu i kućanske obaveze, ali sad redovno nađem vremena da odradim trening, da posvetim sebi tih sat, dva. Manite se izgovora kako se nema vremena, za sebe se mora naći vrijeme. Ako ne valjamo sebi, nećemo ni drugima – poručuje Aida.

Dodaje kako je iz temelja i jelovnik izmijenila.

– Prije sam sve moguće jela sa kruhom, od tjestenine, pire krompira…znači moj najveći porok je bio kruh, slatkiši i slično. Sad sam izbacila kruh skroz s jelovnika, slatko, sokove. Pijem puno tekućine, jedem zdravu hranu: salate, piletinu, jaja – svu hranu koja podrazumijeva smanjen unos ugljikohidrata. Najviše pijem limunadu. Ponekad i zeleni čaj radi detoksikacije.

Sanitin savjet: DAN ZAPOČINJEM SMOOTHIJEM, NASTAVLJAM SA ČAJEM OD ŽARE

Izjutra si napravim smoothie. Šolja i po mješavine bobičastog voća, jedna banana, jedna šolja mlijeka, jedna kašičica meda, malo cimeta. To je moja energija. Kupujem svježe čajeve, a uglavnom pijem čaj od žare. Ne onaj iz filter vrećica nego svjež.

S obzirom da voće sadrži puno šećera, trudim se da jedem ujutru, do 12 najkasnije, da stigne sve to da se resorbuje. Ipak, jako malo voća jedem. Uglavnom jedem tunu, piletinu, junetinu, što se mesa tiče. Jednak dio moje ishrane je povrće, i tu se trudim da ga unosim u svakom obliku, od sirovog do kuhanog. Špinat, tikvice, ponekad krompir. Mrkvu ponekad. Ona ima visok glikemijski indeks i ko pokušava da smrša, treba da je izbjegava, jer je GI skoro kao kod čokolade. Za nekog ko puno vježba poput mene, najvažnije je unositi dosta tekućine. Dnevno popijem oko četiri litre, uglavnom vode, ali i dosta čaja.

