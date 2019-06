Konzumirajući svakodnevno čaj od mente izbacit ćete sve toksine koji se nakupljaju u vašem organizmu

Advertisements

Proces čišćenja jetre je vrlo jednostavan, i ne moramo posjetiti doktora, jer se to može učiniti na potpuno prirodan način – koristeći mentu.

U to se uvjerila Amra H. koja je za “Hayat” podijelila ovaj recept i koja je, kako kaže nakon njegovog korištenja zaboravila na dnevnu glavobolju i bol u leđima uzrokovane stresom. Čaj opušta ali i liječi jer one najteže otrove koje unosimo svaki dan u organizam, vaj čaj izbacuje kroz urin i stolicu.

Također, Amra je, kako je koristila ovaj čaj oslabila i 2 kilograma u mjesec dana, a kaže kako se nije čuvala hrane i nije držala dijete.

Sastojci:

šaka svježe mente

sok od limuna

sok od narandže

litar pročišćene vode

organski med

Kako to pripremiti?

Stavite vodu u lonac i ostavite na šporetu. Zatim, stavite mentu i pustite da provri oko 5 minuta. Nakon toga, ostavite da se ohladi. Sljedeća stvar koju treba učiniti je da se limun i sok od narandže iscijede u tu vodu. Možete dodati med za ukus i možete ga probati.

Možete piti ovo i hladno ili vruće, to je na vama. To će vam pomoći u procesu čišćenja jetre i to je korisno za proces varenja. Ne bi trebalo da bude sumnje o ovome! Probajte i vidjet ćete rezultate.

