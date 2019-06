Savjeti i trikovi da izbjegnete neugodnu nadutost u trbuhu

Advertisements

Smanjite unos vlakana

Svi znaju da je prehrana bogata vlaknima dobra protiv zatvora i dobivanja na težini, kao i za smanjenje rizika od raka debelog crijeva. No neki se nakon takve hrane ne osjećaju dobro, a ako ste među njima, dobro je da unos vlakana svedete na minimum.Smanjite potrošnju mastiDobre masti bi trebale biti dobrodošle u svačijoj prehrani, no moguće je da vam masti, pa i one dobre, uzrokuju nadutost. Ako nakon jela koje nema mnogo masnoće ne dođe do nadutosti, znat ćete što joj je uzrok.

Izbjegavajte gazirana pića

Nema sumnje da su mjehurići koje vidimo u gaziranim pićima puni plinova koji uzrokuju nadutost, no samo zato što nije gaziran, ni napitak poput kafe ne mora biti dobar za probavu – stručnjaci kažu da kafa može pobuditi probavni sustav, što to može dovesti do proizvodnje plinova.

Nemojte brzo jesti

Ako vam se čini da ste napuhani nakon svakog obroka, možda jedete prebrzo što povećava šansu za gutanje zraka. Usput, izbjegavajte puno pričati za stolom jer i to dovodi do gutanja zraka i nadutosti.

Klonite se hrane koja vam ‘ne sjeda’ dobro

Ponekad je nadutost nakon obroka posljedica hrane koju najradije jedete. Ako imate neke intolerancije na hranu ili probleme s probavom, kao što je npr. refluks kiseline, pobrinite se da takvu hranu izbjegavate.

Nakon obroka odite u brzu šetnju

Nakon jela nemojte ostati za stolom ili ležati u krevetu – to će zasigurno prouzročiti zarobljavanje plinova u trbuhu, što će stvoriti nelagodu. Zato je odlična ideja da nakon težeg obroka brzo prošetate – gravitacija može pomoći probavnom sustavu da učinkovitije obavi svoj posao i da pritom ne stvara nepotrebne plinove, piše HealthDigezt, prenosi “Hayat“.

