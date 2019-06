Pripremite kožu za sunce

Advertisements

Napravite piling

Iako to mnogi ne znaju, piling je važan korak prije izlaganja suncu. Ovaj postupak pomaže koži da se riješi mrtvih stanica koje se akumuliraju i mogu spriječiti ravnomjerno tamnjenje. No, imajte na umu da je nakon pilinga obavezno nanijeti krenu sa zaštitnim faktorom jer je ovim postupkom uklonjen sloj koji je štitio kožu od UV zraka i ona je sad podložnija štetnim utjecajima sunca. Preporuka je da nakon pilinga pričekate nekoliko dana prije direktnog izlaganja suncu. Odaberite piling koji odgovara vašem tipu kože: osjetljivu kožu nikako ne treba tretirati nekim grubim pilingom, dok je on primjeren grubljoj i debljoj koži.

Hidratizirajte kožu

Iako hidratantna krema ne štiti kožu od sunca, ona može, na neki način, ograničiti štetu od pretjeranog izlaganja suncu. Što se više vaša koža izlaže suncu, to postaje sve više isušena, a suha koža postaje podložnija štetnim UV-zrakama. Odaberite kvalitetnu hidratantnu kremu, koja će pomoći obnoviti zaštitni sloj kože.

Pravovremeno napravite depilaciju

Dlačice na tijelu vrsta su zaštite kože i nakon što ih uklonite, koža ostaje ogoljena i izložena direktnom suncu. Stoga, baš kao i piling, i depilaciju nemojte raditi neposredno prije izlaganja suncu, već j napravite nekoliko dana ranije, kako bi se koža smirila i bila spremna za sunce.

Postupno povećavajte trajanje izlaganja suncu

Najbolja priprema za sunčanje na godišnjem odmoru je postupno povećavanje vremena provedenog na suncu. Nikako nemojte da vaše prvo sezonsko izlaganje suncu traje cijeli dan jer bi to moglo završiti s opeklinama. Svakako se zaštitite zaštitnim kremama s visokim faktorom koje štite od UVA i UVB zraka.

Čuvajte kožu i nakon sunčanja

Izlaganje UV zračenju izaziva promjene na koži u obliku smeđih mrlja, grube kože i bora, bez obzira jeste li izgorjeli ili ne. Kada koža dođe pod djelovanje sunčevih zraka, niz oštećenja se događa koji uzrokuju upale koje potiču proizvodnju molekula kisika koje utječu na stanični rast i stimuliraju proizvodnju enzima koji uništavaju kolagen. Nakon sunčanja svakako kožu zaštitite kozmetičkim preparatima koji će kožu nahraniti i spriječiti oštećenja kože izazvana suncem.

Dobro je znati Solarij ne sprječava opekline

Suprotno popularnom vjerovanju, korištenje solarija vas neće zaštititi od sunčevih opeklina. Naprotiv, solarij znatno povećava rizik od raka kože. Proizvodi za samotamnjenje nemaju zaštitnu vrijednost Ovi proizvodi ne pružaju zaštitu od štetnog djelovanja sunca, jer oni ne induciraju proizvodnju melanina, pigmenta koji štiti kožu od UV zraka. Ako koristite proizvode za samotamnjenje, izaberite preparate koji sadrže solarni filter ili ih kombinirajte s drugim oblikom zaštite (krema za sunčanje, šešir…), prenosi “Bljesak“.

