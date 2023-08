Šećer vodi u bolest: Evo šta sve možete očekivati ukoliko svaki dan konzumirate slatkiše

Ukoliko ste primijetili da ne možete da zamislite jedan dan bez slatkiša, onda je krajnje vrijeme da se pozabavite ovim problemom. Zavisnost od slatkiša može da napravi veliki problem jer zavisnost od šećera loše utiče na kožu, kilažu, a vremenom i organi mogu početi da osjećaju težinu ove navike.

Uticaj na mozak

Naučno je dokazano da šećer s vremenom može dovesti do smanjene mogućnosti mozga da uči i pamti informacije, pa vodite računa o tome kolike količine unosite u svoje tijelo.

Pada vam energija

Nakon konzumacije rafinisanih ugljikohidrata, dolazi do kratkotrajnog uzleta energije, ali zatim dolazi i do njenog naglog pada, a pritom se javlja i osjećaj slabosti i bezvoljnosti. Umjesto ovih namirnica radije izaberite one bogate bjelančevinama, kao što su grčki jogurt, bobičasto voće, humus, svježe povrće i slično. Ove namirnice stabiliziraće nivo šećera u krvi, a neće imati negativne posljedice.



Još ste gladniji

Fruktoza dokazano utiče i na centar za kontrolisanje apetita u mozgu, ali i osjećaj zadovoljstva, što znači da takva hrana neće ublažiti vašu želju za hranom, već ćete samo unositi još više hrane u organizam.

Koža brže stari

Jednostavno je: prevelike količine šećera mogu dokazano spriječiti obnovu kolagena koji je ključni sastojak za elastičnost vaše kože i spriječavanje preuranjenih bora. Želite li naborano lice? Naravno da ne!

Povećani rizik od raznih bolesti

Šećer negativno utiče i na bjelančevine, vlakna i organe te povećava rizik od raznih bolesti, posebno jetre i bubrega. Drugim riječima, ovakvu prehranu vaše će stanice itekako skupo platiti.

Postajete ovisnici

Konzumacija šećera dovodi do izlučivanja dopamina, neurotransmitera zbog kojeg s vremenom stvari koje volimo želimo u još većoj mjeri. Tako vaše tijelo želi još, još i još – loših stvari, ako ih konzumirate.

Masti

Prekomjerne količine šećera u vašem se tijelu pretvaraju u masti, čime povećavate rizik ne samo od pretilosti, već i od dijabetesa tipa 2 te bolesti krvožilnog sastava.

Stres

Jedete kada ste pod stresom? To nije nimalo pametna odluka, jer šećer samo kratkotrajno može sniziti razinu hormona stresa, kortizola. Drugim riječima, jedenje pod stresom izaziva stres, pa prestanite s tom navikom. Bolje idite u šetnju, na trčanje ili u teretanu, dobro se oznojite i uživajte u smirenosti nakon toga, piše “Srbija Danas“.

