Mirujete, a srce vam tuče kao ludo?

Rizik od smrti uslijed povećanog pulsa ne opada čak ni kad ste fit i potpuno zdravi.

Normalan puls smatra se ritam srca od 60 do 100 otkucaja u minuti. Redovna tjelovježba omogućava sporiji puls u mirovanju, no danski su naučnici otkrili da i sportisti i rekreativci nerijetko imaju ubrzani puls iako su možda u zavidnoj tjelesnoj kondiciji. Ubrzan puls je onaj izmjeren pet minuta nakon što ste prestali s fizičkom aktivnošću, a prelazi 100 otkucaja. Međutim naučnici naglašavaju i da se rizik od smrti mijenja unutar raspona normalnog otkucaja srca.

Puls izmjeren pri mirovanju između 51 do 80 otkucaja u minuti povezan je s 40 do 50 posto povećanim rizikom od prerane smrti u usporedbi s onima koji imaju 50 i manje otkucaja u minuti. Puls od 81 do 90 otkucaja u minuti udvostručuje rizik od prerane smrti, a onaj više od 90 otkucaja u minuti utrostručuje.

Ili jednostavnije, svakih 10 do 22 srčana otkucaja u minuti raste rizik od prerane smrti za 22 posto, piše Daily Mail.

Rezultati su dobiveni u studiji koja je prikupljala podatke o otkucajima srca sredovječnih muškaraca prije 25 godina, te šesnaest godina kasnije kada je ustanovljeno da je 40 posto njih umrlo. Najveći rizik bio je, naravno, na onima s najvišim pulsom…

Iako naučnici smatraju da je ubrzani puls genetski uvjetovan, jer se javlja i kod ljudi u formi i kod onih koji trenutno nisu na \”ti\” s kondicijom, ipak preporučuju ljudima da se počnu baviti nekom tjelesnom aktivnošću, poboljšaju prehranu i prestanu pušiti.

