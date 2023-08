Kantarion – moćna “gospina trava” za ženske boljke

Paracelzijus, otac farmacije, veličao je njegovu moć, govorio je da “cvijet tokom ljeta skuplja sunčeve zrake, da bi ih ljudima dao u tmurnim mjesecima”. Od ove biljke prave se tonik, čaj, ulja i tinkture, a u savremenoj ponudi preparata nalazi se i u obliku kapsula, koje pozitivno utiču na raspoloženje i poboljšavanje emocionalne ravnoteže.

Cvjeta od maja do septembra, a najljekovitiji je kada se bere polovinom jula. Raste na suvim brežuljcima, osunčanim livadama, pustom i neobrađenom zemljištu, rubovima šuma. Dragocijeni sastojci se nalaze u cvjetovima i listovima i pomažu kod problema sa plućima, bubrezima, jetrom, slezinom, bešikom, kod grčeva u trbuhu i želucu, zgrušavanja krvi. Biljka je posebno djelotvorna u liječenju nekontrolisanog mokrenja.

U narodnoj medicini koristi se za posjekotine, opekotine, hemoroide, jer ubrzava zarastanja rana. Kod promjena na koži, problematično mjesto se oblaže čistom gazom ili platnom natopljenim uljem kantariona. Ono je djelotvorno i za jačanje kose, kao i za oporavljanje dlake oštećenje farbanjem. Efekat je najbolji ako se u nekoliko navrata, pola sata do sat prije pranja, kosa namaže uljem.

Gospina trava sadrži mješoviti tanin, etarska ulja, smole, antocijan, crvenu boju hipericin, karoten i flavonoidni heterozid, koji daje karakterističnu žutu boju. Ima i holina, vitamina C i tragove alkaloida. Etarsko ulje miriše na crnogorična ulja jer se sastoji od kadinena i drugih seskviterpena, a djeluje protiv crijevnih parazita, dok fenolska jedinjenja imaju antibakterijsku moć.

Kantarion se najčešće upotrebljavao kao prirodni antidepresiv, pokazao se izuzetno uspješnim u liječenju brojnih psihičkih oboljenja, čak i trauma. U Njemačkoj je i zvanično odobren kod blažih oblika depresije i izdaje se isključivo uz ljekarski recept jer preparati na bazi ove biljke imaju brojne interakcije sa drugim lijekovima. Njegovu ljekovitost priznala je i Svjetska zdravstvena organizacija.

Čaj se priprema tako što se u 2 dl kipuće vode sipa kašičica sitno isjeckanog kantariona, skloni sa ringle i ostavi poklopljeno 10-15 minuta. Pije se tri puta dnevno kod gastritisa, čira na želucu, proliva, žutice, glavobolje, bubrežnih i menstrualnih tegoba.

Ulje se pravi na dva načina, prvi tako što se u bocu od dva litra stave jednake količine listova i cvjetova, ali da ostane 8 cm prazno do vrha. Zatim se doda i stabljika, pa do vrha nalije domaće maslinovo ulje. Boca se zatvori čepom od plute i čuva na suncu godinu dana. Drugi postupak je brži, dobro se zagrijeje flaša od litra, ali vodite računa da ne pukne. U nju se sipa ista količina cvjetova i listova (da ostane 8 cm prazno do vrha) i doda prirodno maslinovo ulje zagrejano na temperaturi 60 do 70 stepeni. Zatvori se čepom i ostavi da odleži 10 dana, a od toga je važno da najmanje dva bude na suncu.

Biljke za “ženske boljke”

U narodnoj, ali i zvaničnoj medicini, kantarion, žalfija, kamilica i hajdučka trava koriste se kod ginekoloških problema. Vaginalete sa uljanim ekstraktom cvjetova ovih biljaka i korjena svježe šargarepe (kupuju se u apoteci) pomažu u obnavljaju sluzokože grlića materice i vagine, otklanjaju posljedice upala i bijelog pranja koje prate svrab, bol i pečenje.

Vaginalete su korisne i za žene u menopauzi, djeluju protiv bakterija i gljivica.

Uljani ekstrakt sveže šargarepe, kao prirodan izvor vitamina A, D i E, ubrzava revitalizaciju sluzokože vagine i sprečava pojavu bakterijskih i gljivičnih infekcija. Vitamin E poboljšava mikrocirkulaciju, sprečava pojavu slobodnih radikala, ubrzava regeneraciju oštećenih ćelija i ima jak protivupalni efekat.

Vaginaleta se stavlja pred spavanje, u ležećem položaju, što dublje u vaginu. Za bolji efekat, terapija bi trebalo da traje 5 do 15 dana, ali uz konsultaciju sa ljekarom,prenosiNezavisne

Facebook komentari