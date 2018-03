Japanska metoda pomoći će vam da postanete jutarnja osoba: Uz tri jednostavna savjeta, ustajanje iz kreveta će postati zadovoljstvo!

Čak osam od deset ljudi teško ustaju iz kreveta i nastoje ugrabiti još koju minutu sna stiskajući snooze gumb. Međutim, japanska metoda ‘ikigai’ mogla bi vas pretvoriti u jutarnju osobu, piše Independent.

Advertisements

Evo o čemu se radi…

‘Ikigai’ se može prevesti kao ‘razlog zbog kojeg se ujutro budite’, što se može protumačiti i kao svrha u životu.

Na japanskom otoku Okinavi, čiji stanovnici gotovo u pravilu dožive duboku starost, ne postoji izraz za ‘umirovljenje’. Umjesto toga, koriste riječ ‘ikigai’.

Dan Buettner iz National Geographica objasnio je kako je razlog ili svrha u životu mnogim stogodišnjacima s Okinave omogućila izuzetno dug život, prenosi “Jutarnji“.

Možemo li onda ‘ikigai’ princip primijeniti i u našim životima te pokušati jutra učiniti lakšima i radosnijima? Čini se da – da.

Osnovna načela ‘ikigai’ princima objasnio je Ken Mogi, neuroznanstvenik i autor knjige ‘Probudite svoj ikigai’. Važno je krenuti s malim koracima, prihvatiti sebe i povezati se s ostalima, što uključuje i ostale ljude ali i čitavu planetu. Osim toga, važno je pronaći radost u malim stvarima i biti ‘prisutan u trenutku’.

Ali da biste potaknuli svoj ‘ikigai’, ne morate raditi neke monumentalne promjene u svom životu. Dovoljno je nekoliko manjih stvari.

Vježbajte

To ne znači da morate trčati u teretanu odmah u 6 ujutro, već biste trebali pronaći onaj oblik fizičke aktivnosti koji vam najbolje odgovara, u kojem najviše uživate i zbog kojeg ćete se s radošću ustati iz kreveta.

To može biti šetnja, joga na podu dnevne sobe, plesanje dok pijete kavu ili doručkujete… Šta god vam odgovara.

Jedan od najpopularnijih oblika lagane tjelovježbe u Kini, Tajvanu i Japanu je radio taiso.

Mogi kaže kako u toj aktivnosti jednostavno nema pravila i ograničenja. Neki koračaju u ritmu muzike, drugi prave energične pokrete rukama i nogama, svako izvodi vježbu onako kako njemu najviše paše.

Jedino što je važno je pokrenuti tijelo barem na pet minuta.

Jutarnje gorivo

Ne kaže se uzalud da je doručak najvažniji obrok u danu. Ali osim što je važan, trebao bi biti i ukusan. Mnogi preskaču doručak pod izgovorom da nemaju vremena, ali zasigurno postoje namirnice zbog kojih ćete se veseliti doručku.

‘Bez obzira na to u kojem dijelu svijeta živjeli, ujutro se počastite omiljenom namirnicom pa makar to bile kafa i čokolada. I to će biti dovoljno da vam se podigne nivo dopamina i da osjetite zadovoljstvo.

Baš kao što ćete odabrati omiljenu jutarnju fizičku aktivnost, odaberite i omiljeni jutarnji zalogaj radi kojeg ćete se veseliti jutru.

Društveni početak

Nekima se druženje i čavrljanje s prijateljem odmah ujutro čini pomalo neobičnim, ali ranojutarnja društvena interakcija mogla bi vam biti vrlo korisna.

Prema istraživanju koje je 2008. proveo Gallop poll, ljudi su generalno najsretniji ako dnevno provedu između šest i sedam sati u smislenom druženju.

Međutim, ako direktno iz kreveta odlazite na posao, provedete osam ili devet sati za svojim stolom i vratite se kući iscrpljeni, teško je pronaći volju za dodatnim druženjem.

Međutim, kako je navedeno, jedan od glavnih stupova ‘ikigai’ metode je i druženje. Pronađite malo vremena za ljude koje volite i time ćete napraviti čuda za svoje raspoloženje. Čak i ako nemate vremena za neke dublje razgovore, kratke poruka ili interakcija na društvenim mrežama mogu biti dostatna zamjena.

Advertisements

loading...

Facebook komentari