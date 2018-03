JEDETE LI SIROVI KROMPIR? Kad ovo pročitate, sigurno ćete razmisliti o tome!

Iako prevladava mišljenje kako se krumpir ne smije konzumirati sirov, neki stručnjaci, pa i tradicija, govore suprotno. Sirov krumpir je u narodnoj medicini cijenjen kao zdrava i korisna namirnica, a sve ga više istražuju i cijene i naučnici i stručnjaci, piše “Dnevno“.

Napomenimo kako je opasan jedino nedozreo krumpir zelene kore i krumpir koji je proklijao. U klicama krumpira i zelenoj kori nastaje toksin solanin. Ovaj problem riješava se uklanjanjem klica i zelene kore.

Krumpir, osim sirov valja jesti i s korom, no samo onaj organski uzgojen.

Ljuska krumpira prirodno je sredstvo za detoksikaciju organizma i izvor mnogih nutrijenata.

Konzumirate li krumpir zajedno s ljuskom, posebno sirov, unijet ćete u organizam niz vrijednih sastojaka poput ugljikohidrata, bjelančevina, vitamina C i B6, kalija, željeza, magnezija i cinka.

Važno je imati na umu da se vitamin C kuhanjem gubi. U sirovom krumpiru srednje veličine (150 grama) ima čak 27 mg vitamina C, što čini 45 posto preporučenog dnevnog unosa tog vitamina.

Poznati stručnjak za ljekovito bilje Ivan Lesinger zagovara upotrebu krumpirovoga soka, za koji tvrdi da je prirodno sredstvo u borbi protiv gastritisa. Preporučuje uzimati po jednu kašičicu krumpirova soka razrijeđenog s malo vode, pola sata prije glavnih obroka.

U terapiji čira želuca i dvanaesterca savjetuje svakodnevno uzimati pola decilitra krumpirovog soka na prazan želudac i zatim po pola decilitra pola sata prije ručka i večere.

U posljednje vrijeme sve više naučnika bavi se i proučavanjem efikasnosti krumpirova soka u borbi, odnosno suzbijanju raka.

Profesor Kagamin s medicinskog unverziteta u Akiti (Japan), uspio je iz sirovoga krumpira izdvojiti tvar koja se pokazala efikasnom u suzbijanju rasta tumorskih ćelija kod laboratorijskih miševa. Pokazao se i kao efikasan način u borbi protiv bolesti jetre i bubrega, ali i kod srčanih oboljenja, visokoga tlaka i dijabetesa.

Blagodati krumpirova soka: jača imunitet, njeguje problematičnu kožu, koristi se kao dio terapije protiv raka, pomaže kod gastritisa i drugih želučanih problema, pomaže kod smanjivanja razine šećera u krvi, kod bolesti bubrega i jetre, štiti od srčanih bolesti, pomaže kod glavobolja i menstrualnih tegoba.

Priprema soka:

Krumpir dobro oprati te ukloniti sve klice i zelene dijelove kore. Potom ga naribati, staviti u gazu i iscijediti. Ako imate sokovnik, iscijedite sok iz krumpira pomoću njega.

Sok se pije svježe pripremljen.

Naravno, bilo bi dobro da ovaj sok pripremate s organskim krumpirom.

