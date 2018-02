Mladi pčelar Armin Svraka tvrdi: “Ja sam ubijeđen da se u medu krije lijek protiv raka”

“Najveća zabluda je liječiti se hemikalijama. Danas ljudi po lijek idu kod farmaceuta, to je velika zabluda, lijek treba tražiti u prirodi, prepustiti se njoj. Ja ne smijem pričati kakvo pozitivno mišljenje imam o pčelama i medu, jer bi ljudi mislili da pretjerujem. Kao važan podatak ću vas podjsetiti na narodno mišljenje i izražavanje: svi insekti uginu, samo pčele umiru, jer su ljudi s nekada poštovanjem govorili o pčelama”, iskreno govori Armin, piše “Aura“…

Armin Svraka, Sarajlija koji se zajedno s ocem bavi pčelarstvom već 17 godina, posmatra pčele svaki dan. U ugodnom razgovoru s mladim pčelarom, Armin je šaljivo dobacio:

“Ponekad zapalim poneku cigaretu. Proizvodim i jedem med, zato se ne bojim štetnog uticaja cigareta. Siguran sam, da kašičica meda pomaže u neutralizovanju štetnosti cigareta. Ovo je naravno šala, ali ozbiljno sam ubijeđen, da se u medu nalazi lijek za rak. Možda to nije svaki sastojak meda, ali mislim, da je jedna od komponenata meda toliko korisna i može pobijediti rak! Nauka bi to trebala istražiti, ja za sada imam samo svoje ubjeđenje. Ne znam da li su to enzimi koje luče pčele, ili sastojci koje imaju biljke. Bolesnici koji imaju rak, vjerovatno zanemaruju med kao lijek. Kada bolesnik ide na hemoterapiju, sigurno mu ne pada na pamet da jede med i da se njime liječi.

Ponavljam, ja sam ubijeđen da je u medu lijek za rak, neka bolesnici probaju, jer probati produkt plemenitih pčela ne može biti štetno. Neka im med bude osnovna hrana”, o svojim razmišljanjima i korisnosti meda govori mladi pčelar.

Armin Svraka, eksperimentalno pokušava da se bavi pčelarskim turizmom. U idiličnoj Strgačini kod Rudog, uz pomoć prirodnih ljepota pokušava privući turiste iz bliskoistočnih i arapskih zemalja, pokazujući im prirodne ljepote Rudog, autentičnu arhitekturu i brvnare od drveta, raskošno zelenilo i obilje vode, koje budući turisti nemaju.

Pored toga, u svoju turističku ponudu želi uključiti i tzv. api turizam (pčelarski turizam), za koji za sada nema pravih podsticaja i uslova.

“Posjedujem samo: netaknutu prirodu, šume, vodu, čist zrak, prirodne nastanitvene kapacitete odnosno barake od drveta i pčele. To je mnogo, i za početak velikog projekta dovoljno”, dodao je.

