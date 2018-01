Simptomi, zablude i najbolja pomoć: Kako se riješiti uporne upale mjehura?

Cistitis, kako stručno nazivamo upalu mokraćnog mjehura, u oko 80 posto slučajeva uzrokuju bakterije, prije svega Escherichia coli. Znatno su rjeđi uzročnici virusi, gljivice, paraziti.

Za infekcije mjehura većinom su odgovorne bakterije iz debelog crijeva koje ulaze u mokraćni mjehur preko vanjskog otvora mokraćne cijevi i tu nalaze pogodno mjesto za razvoj i uzrokuju upalu, piše “Zadovoljna“…

Simptomi cistitisa su: pritisak u donjem dijelu trbuha, učestalo bolno mokrenje, i to obično uz osjećaj peckanja. Urin je često promijenjen, pa je mutan, tamne boje.

Može biti neugodnog mirisa ili su pak prisutni tragovi krvi. Karakteristično je da se cistitis znatno češće javlja kod žena, prije svega zbog anatomske razlike u građi urinarnog trakta muškarca i žene, rekao je doktor Milan Mazalin.

Muška uretra dugačka je 20 do 25 centimetara, a ženska 3 do 5. Kako se nalazi blizu završetka debelog crijeva, put infekcije iz crijeva do mokraćnog mjehura kratak je i lagan.

Muškarci znatno rjeđe oboljevaju od cistitisa, i to onda uglavnom u starijoj životnoj dobi kada zbog povećane prostate dolazi do otežane eliminacije urina.

Dodatni faktor za pojavu cistitisa su dijabetes, neke neurološke bolesti, kamenci urotrakta, učestali spolni odnosi, opstipacija ili trajni kateter, rekao je Mazalin.

UZROKUJE LI UPALU HODANJE BOSIM NOGAMA PO PLOČICAMA?

Često se kao uzrok prehlade navodi i hladnoća.

U narodu je često prisutno vjerovanje da hodanje bosim nogama po pločicama ili dug boravak u mokrom kupaćem kostimu dovodi do cistitisa.

Istina je da pothlađivanje može dovesti do slabljenja naših određenih odbrambenih mehanizama, ali moramo napomenuti kako cistitis ipak uzrokuju mikroorganizmi, istakao je doktor Mazalin.

Prvi korak u liječenju jest postavljanje pravilne dijagnoze. Dijagnozu cistitisa postavljamo na osonovu tipične kliničke slike. Od pomoći je analiza urina (test trakica), mikroskopski pregled sedimenta urina, a najpreciznija metoda jest urinokultura određivanjem antibiograma. Potom je važna pravilna terapija. Blaži oblici cistitsa mogu nekada proći spontano, bez liječenja, uz korištenje nekih čajeva ili biljnih preparata.

Liječenje cistitisa potrebno je kada imamo težu upalu, odnosno jače izražene simptome te u slučaju kada postoji opasnost od širenja infekta prema bubrezima. Posebno treba obratiti pažnju kod starijih ljudi kod kojih često dolazi do brojnih komplikacija uslijed cistitisa. Budući da je cistitis najčešće uzrokovan bakterijama, liječi se antibioticima i uroantisepticima.

Pomoć koja se koristi u liječenju upale mjehura svakako su pripravci od brusnice ili uvin čaj.

Iskustvo, ali i neka naučna istraživanaj pokazala su da uvin čaj ili preparati brusnice imaju određena blagotovorna djelovanja na upalu cistitisa.

Najbolja prevencija upale mjehura jeste količina tekućine koja se uzima tokom dana. U normalnim okolnostima to bi trebalo biti 1,5 do 2 litre tekućine.

ŠTO JOŠ POMAŽE KOD CISTITISA ILI UPALE MJEHURA?

Osim redovne konzumacije tekućine, svakako je važno i redovno mokrenje. To bi trebalo biti barem svaka 2 do 4 sata i nakon spolnog odnosa. Redovna ispravna higijena Kod žena je potrebno korisiti sredstva koja imaju lužnati pH-faktor te se prati od sprijeda prema nazad (od genitalne prema analnoj regiji) kako bi se izbjeglo širenje infekta prema urotraktu.

