Od tanjih trepavica do prištića: Šta se dogodi ako spavamo sa šminkom

Najčešće se događa iritacija ili infekcija očiju. To se događa jer male čestice make up-a, odnosno maskare ili tuša mogu ući u oči bez da primijetimo, pa uzrokuju crvenilo, svrab… Kemikalije u ružu za usne mogu učiniti to da sva vlaga iz usana nestane, a nakon toga one će biti suhe i ispucale. Osim toga, šminka isušuje i kožu te se stvara sloj koji sprječava da koža sama stvara vlažnost. Isto tako, na taj se način može spriječiti i djelovanje kreme za kožu, prenosi “Ordinacija“.

Advertisements

Potkožni prištići

Sastojci proizvoda za usne, odnosno ruževa, mogu doći do zatvaranja pora. Osim toga u puderu se nalazi tzv. “vosak” koji čini isto i onda često dolazi do stvaranja potkožnih prištića. Ne samo to, nastaju i “obični” prištići jer se tijekom noći masnoće iz kože ne mogu izlučiti kako treba.

Tanje trepavice

Maskara koja predugo stoji na trepavicama isušuje ih i čini lomljivima, pa one s vremenom postaju sve tanje i tanje, odnosno čak i otpadaju. Tako da obavezno skinite maskaru prije spavanja.



Starenje kože

Mnoge zvijezde tvrde da mladolik izgled kože duguju njezi lica, skidanju make up-a prije spavanja, pilinzima i slično. Ako spavamo sa šminkom, lice je tada izloženo slobodnim radikalima koje šminka privlači, a oni će učiniti propadanje kolagena te time kožu čini starijom.



Infekcija dlake

Jeste li ikada čuli za ovo? Stvara velike probleme za lice i oči, pogotovo trepavice. Medicinski naziv ovoga je folikulitis, a izgleda kao malena crvena kvržica ili prištić, no može biti i opasna za život.

Advertisements

loading...

Facebook komentari