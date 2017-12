Šta otkucaji srca govore o vašem zdravlju

Za početak morate biti u stanju mirovanja. Pronađite puls na vratu, prsima ili zapešću. Koristite kažiprst i srednji prst kako biste napipali otkucaje. Brojite 10, 20 ili 30 sekundi i dobivene brojeve pomnožite sa 6, 3 ili 2 kako biste dobili tačan broj otkucaja u minuti. Osim toga otkucaje možete izmjeriti i kućnim tlakomjerom ili, naravno, kod doktora, piše “Ordinacija“…

Advertisements

Broj srčanih otkucaja ovisi o kondiciji pojedinca, ali i o dobnoj grupi u kojoj se nalazi. Morate uzeti u obzir i lijekove koje uzimate, a o granicama optimalnog broja otkucaja posavjetujte se s doktorom.

Idealan broj otkucaja u minuti je 60 do 80. Od 40 do 45 godine trebali bi imati od 88 do 153 otkucaja, od 50 do 55 godina 83 do 145 otkucaja, od 60 do 65 godina 78 do 136 otkucaja, a od 70 i više 75 do 128 otkucaja.

Osobe koje su aktivne i bave se sportom trebale bi se približavati donjim graničnim vrijednostima.

Visok broj otkucaja srca

Ako vam je broj otkucaja pri mirovanju između 60-80 radi se o normalnom stanju, no ako je veći od 80 trebate se što prije konsultovati s doktorom. Visoki otkucaji srca mogu ukazivati na bolest štitnjače ili anemije. Potrebno je piti što više tekućine i zdravo se hraniti.

Broj otkucaja prilikom napornog vježbanja izmjerite tako da prvo vježbajte naporno pet minuta, zaustavite se i izmjerite puls. Nakon toga pričekajte minutu dvije nakon što ste prestali i ponovno ga izmjerite. Oduzmite zadnji broj od prvog.

Ako je broj blizu broja 12, broj otkucaja srca vam je normalan, a ako je veći ili ako broj otkucaja ne padne barem za 12 u roku od minute nakon vježbe, imate povećani rizik za srčane bolesti pa čak i smrt. Ako uz visoki srčani ritam imate povećanu tjelesnu masu i širok struk, što prije se obratite doktoru.

Nizak broj otkucaja srca

Pojedini lijekovi koji bi mogli uticati su oni za liječenje visokog krvnog tlaka i aritmije. Ako se radi o starijoj dobi, trebate provjeriti radi li se o srčanim problemima koji se neminovno pojavljuju zbog starenja.

Umor i slabost, vrtoglavica, nesvjestica i kratkoća daha česti su simptomi niskog broja otkucaja. Do ovih simptoma dolazi radi usporenog rada srca zbog kojeg mozak i tijelo ne mogu dobiti dovoljno krvi.

Kako postići idealan ritam otkucaja srca

Kontrolišite težinu i opseg struka kroz zdravu prehranu i hidrataciju organizma. Prestanite pušiti i bavite se nekom tjelesnom aktivnošću barem 30 minuta dnevno. Ako primijetite da imate problema s radom srca, redovno radite pretrage krvi i masnoća u krvi. Trebali biste i što bolje spavati, ali i eliminisati sav stres iz života!

Advertisements

loading...

Facebook komentari