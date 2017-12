ZNAKOVI UPOZORENJA DA VAM JE JETRA KRCATA TOKSINIMA: Ne djelujete li na vrijeme, posljedice bi mogle biti kobne

Vaša je jetra jedan od vaših najvjernijih i najmarljivijih prijatelja. Razmišljajte o njoj kao o ugradbenom odstranjivaču toksina i svega negativnog. Osim toga, ima još 500 drugih funkcija. Sada kada znate što sve jetra čini za vas, ne želite joj biti nezahvalni, zar ne? Primijetite li neki od ovih simptoma, vaša jetra plače za pomoć, piše “Net“.



Bol na desnoj strani trbuha

Osjećaj boli u gornjem desnom dijelu trbuha znak je da vaša jetra može biti u nevolji. Obično je blaga bol. Međutim, ponekad postaje vrlo intenzivna. Zapamtite da je posao jetre detoksikacija i pomoći tijelu da filtrira otpad i pomaže tijelu probaviti hranu. Kada vam je jetra bolesna, ne može učinkovito djelovati, bolno se nabubri, a tijelo šalje znakove trovanja.

Oticanje nogu i gležnjeva

Kada ignorirate problem, vaša jetra pokušava se popraviti po cijenu formiranja ožiljnog tkiva. Što više ožiljnog tkiva postoji, to je teže jetri funkcionirati, što konačno dovodi do hipertenzije. Ona uzrokuje nakupljanje tekućine u nogama (edem). Dobra je vijest da je oteklina bezbolna. To može utjecati na obje noge ili čak bedra. Međutim, učinak gravitacije čini oteklinu najvidljivijom u donjem dijelu tijela.

Debljanje

Svake godine sve više i više ljudi započinje zdravu prehranu, ali još uvijek se bore s problemima u težini. Ako uočite debljanje koje ne proizlazi iz prejedanja ili kvarova hormona, možda biste trebali razgovarati o neprikladnom funkcioniranju jetre sa svojim liječnikom. Ono što se događa je da se jetra ne može nositi sa svim toksinima koji dolaze (alkohol, umjetni zaslađivači, masti, određeni lijekovi, itd.). Jedina stvar koju može jetra tada učiniti je pohranjivanje nefiltriranih toksina u masne stanice. Ovaj nered neće vam dopustiti da izgubite težinu, osim ako ne pomažete tijelu da očisti nakrcanu jetru.

Alergije

Vrlo često, alergije su rezultat preopterećene i trome jetre. Kad previše tvari ulaze u krvotok, mozak ih prepoznaje kao alergene i oslobađa protutijela i kemikalije (histamine itd.), koje uzrokuju svrbež. Zdrava jetra inače savršeno čisti krv od svih štetnih molekula i eliminira učinak potencijalnog alergena na tijelo.

Žuta koža i oči

Kada oči ili koža postanu žute boje, znanost to naziva žuticom. Sama žutica nije bolest već simptom mogućih kvarova. Normalno, žutica se pojavljuje kada oboljela jetra akumulira previše bilirubina – žutog pigmenta koji nastaje razgradnjom mrtvih crvenih krvnih stanica u jetri. Pogodite što se događa kada se jetra ne riješi bilirubina uz stare crvene krvne stanice? Tako je. Žuti ste.

Hronični umor

Sindrom kroničnog umora nalikuje dugotrajnoj bolesti sličnoj gripi. Prema definiciji, trebali biste doživjeti simptome najmanje 6 mjeseci prije nego što vam se dijagnosticira kronični umor. Razlog tomu je opijenost jetre. Jetra, u velikoj mjeri, pridonosi opskrbi energijom u tijelu. Pretvara glukozu u glikogen i pohranjuje ga za kasniju upotrebu. Zdrava jetra izlijeva glukozu između obroka ili kad god postoji potreba za hranom i energijom. Oboljela jetra, međutim, teško može proizvesti glukozu i ima vrlo malo prostora za pohranu.

