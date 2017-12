Zašto ne smijemo van mokre kose? Evo što je pravi razlog…

“Ne možeš van mokre kose” ili “Osuši kosu barem dva sata prije nego izađeš van“, rečenice su s kojim smo manje više svi odrastali. Na pitanje “zašto” obično bi dobivali odgovor: razboljet ćeš se, iskrivit će ti se lice, dobit ćeš upalu mozga i slično, piše “24sata“.

Većina nas je tako, uglavnom ne razumijevši zašto, to i poslušala i to prenosimo i na svoju djecu. No zašto zapravo ne smijemo van mokre kose, pogotovo kada je hladno, objašnjava specijalistica porodične medicine dr. Branislava Čilić.

– Često čujemo da ne ostavljamo kosu mokrom duže vrijeme ili da ne izlazimo mokre kose van, naročito po hladnom vremenu jer ćemo se prehladiti. Kada je u pitanju prehlada, gripa, upala sinusa i neke druge upalne bolesti koje se povezuju s mokrom kosom onda moramo naglasiti da upala bez uzročnika upale nije moguća, dakle mora postojati bakterija, virus ili gljivica koja će upalu uzrokovati. Ako je podloga na kojoj se uzročnik razmnožava k tome vlažna i topla to će mu pružiti dobre uslove i bolest će napredovati. Upravo to omogućavamo mokrom kosom – objasnila je dr. Čilić.

No to nije jedina opasnost. Ona postoji i kod spavanja s mokrom kosom.

– Veća je opasnost od razvoja gljivičnih infekcija vlasišta posebice ako se ide spavati mokre kose. Vlaga prodire u jastuk skupa s oljuštenim stanicama vlasišta te tako stvara leglo gljivica Malassezia koje trebaju vlažnu okolinu, a dovode do svrbeži vlasišta posebno kod osoba koje imaju seboroični dermatitis vlasišta, kada je pojačano lučenje lojnih žlijezda. Može se razviti i plijesan koja također nije poželjna u kosi – dodala je dr. Čilić.



Zašto je zimi mokra kosa problem?

– Tokom zime i uopšte hladnih dana, mokra koža i kosa pojačano otpuštaju toplinu tijela te tako dovode do snižavanja temperature tijela što može biti neugodno ukoliko nemamo povećanu tjelesnu temperaturu. Tada se mogu pothladiti mokri dijelovi tijela te im narušiti imunitet – razjasnila je doktorica.

Kada govorimo o estetici onda svakako ne preporučam ići mokre kose na spavanje jer će se mokra kosa više uplesti i zamrsiti a i lomljivija je od suhe kose te može doći do velikog gubitka dijelova vlasi što smanjuje gustoću kose. Sve navedeno je različito primjenjivo kod različitih ljudi imajući u vidu našu različitost, navike, dob, imunitet, kvalitetu kose i imamo li brižne osobe u okolini koje će reći: “Ne idi van mokre kose razboljet ćeš se“, zaključuje dr. Čilić.

