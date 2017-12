Osjećaji koji uništavaju tijelo: Ljutnja jede jetru, tuga šteti plućima

1. Ljutnja

Kad smo ljuti, dolazi do zastoja u radu jetre. Odatle potiče izraz “Ide mi na jetru ili ždere mi jetru”. Zašto za nešto što nas ljuti, ne kažemo da nam oštećuje bubrege ili pluća? Očigledno višestoljetna prirodna mudrost zna isto što zna tradicionalna kineska medicina. Istina je uvijek jedna, bez obzira na to da li ste Evropljanin, Indijac ili Kinez. Osjećaj ljutnje onemogućava normalan rad jetre koja je izuzetno značajna za čišćenje naše krvi. Ako je jetra blokirana ljutnjom, otrovani smo!

2.Tuga

Slično se događa kada osjećaj žalosti, odnosno tuge, sabotira ispravan rad naših pluća – drugog organa zaduženog za detoksikaciju. Kako dišete kad ste tužni? Da li duboko i opušteno? Ma kakvi – prije bi se moglo reći da tada dišete kao riba – plitko i u grču. Zato nije slučajno što kažemo da “nas je spopala i stisla tuga” ili da osjećamo da nas “tuga guši”. Tuga neposredno utječe na disanje i debelo crijevo i zato tada dišemo plitko i imamo teškoće s probavom – zatvor, piše “Atma“.

Posljedica jednog i drugog je da se u tijelu zadržavaju otrovi koje nismo izbacili disanjem ili stolicom. Krv ne dobija dovoljno kisika i u njoj se zadržava previše ugljičnog dioksida. To nas zakiseljava i sprječava prijenos određenih hranljivih materija i, u krajnjem slučaju, čak tjera neke stanice da se prilagode djelovanju bez kisika (tako nastaju stanice raka), piše ljubav-vjera-nada.info.

3. Strah

I treći organ za detoksikaciju, bubrezi, pod jakim su utjecajem osjećaja. Bubrezi i mokraćni mjehur najviše su pod utjecajem straha. Poznajete izjave da se neko “smrzao od straha” ili “problijedio od straha”? To se događa kada se bubrezi, od straha, odjednom skvrče i dođe do zastoja u filtriranju i čišćenju krvi. Posljedica toga je poremećaj cirkulacije zbog čega su nam ledene ruke i noge. Ako strah traje duže vremena, posljedice su utoliko teže. Bubrezi kontroliraju i mišiće koji stežu vrat mokraćnog mjehura i čmara. Ako su blokirani od straha, dolazi do njihovog popuštanja i nemogućnosti kontrole sfinktera (mišića stezača) i ispuštanja stolice i mokraće. Odatle izrazi da se neko “us… od straha ili “upiš… od straha”.

4. Briga

Brige nas truju neposredno. To osjećanje pogađa, prvenstveno, našu probavu – želudac, slezenu i gušteraču. Često se čuje da ima neko “grčeve od brige”. Činjenica je da su tada probavni organi u grču i ne mogu obaviti svoj zadatak.

Zato i najkvalitetnija hrana može postati u tijelu otrov jer se neispravno prerađuje, a počinje i vrenje u probavnom sustavu i zaostajanje hrane u zgrčenim organima. Zato umjesto dobro sažvakane, sa kiselinom i enzimima obrađene hrane u naše crijevo dolazi poluprobavljena hrana koja predstavlja odličnu podlogu za patogene organizme i njihove otpadne proizvode koji nas ubrzano truju.

5. Pohlepa

A što je sa pohlepom? Otrovnost pohlepe osjećamo u svakodnevnim događajima, kako kod nas, tako i drugdje u svijetu. Za pohlepne ljude kažemo da su “tvrdog srca” i to je veoma tačan opis. Pohlepa pogađa srce i tanko crijevo. Želja za sve većim i većim bogatstvom očituje se aritmijama i nepravilnostima rada srca. Pohlepa uspješno stvara i sva ostala, već spomenuta, osjećanja. Ko živi u stalnom strahu, da bi mu mogli nešto oduzeti, da će propasti, ili se opterećuje time kako bi mogao steći još više, veoma brzo počne doživljavati i druge spomenute osjećaje.

Je li sada jasnije zašto kažemo da je spomenutih pet otrova osnova za većinu bolesti koje danas poznajemo? Kada se stalno ponavljaju i neprekidno pogađaju određene organe, stvaraju slabu tačku (kako kažemo u medicini “locus minoris”) koja je, onda, prijemčiva i za druge, materijalno opipljivije teškoće sa organima. Tako se kod “vječno tužnih” javljaju kronične teškoće disanja (astma, bronhitisi), kod “vječno zabrinutih” teškoće probave, “uvijek ljutih i razočaranih” teškoće s jetrom, kod “stalno uplašenih” sijeda kosa, teškoće organa za reprodukciju, teškoće cirkulacije i upale mokraćnih organa itd.

