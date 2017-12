Štetne po zdravlje: 6 navika koje nesvjesno činite tokom menstruacije

Neke od u nastavku navedenih stavki sigurno znate, ali red je da se podsjetimo.

Ostavljate tampon da prenoći

Ako to činite, rizikujete da doživite toksični šok. To je rijetka, ali vrlo opasna komplikacija bakterijske infekcije, koja čak može biti opasna po život. Šok sindrom je rezultat toksina koji proizvode Staphylococcus (staph) aerus bakterije, ali on također može biti uzrokovan toksinima koje proizvodi grupa Astreptococcus (strep) bakterije. Stoga bi bilo idealno mijenjati tampone svaka četiri sata, prenosi “Radiosarajevo“.

Veličina tampona

Pogrešno je ako uvijek koristite istu veličinu tampona, jer ona zavisi od količine krvarenja. Prvih dana menstruacije, savjetuje se korištenje tampon s većim kapacitetom upijanja, dok se postepeno može smanjivati veličina tampona srazmjerna manjem krvarenju.



Magnezijum

Nedostatak magnezija u organizmu može uzrokovati neredovan ciklus koji se često manifestuje pojačanim krvarenjem ili bolovima. Magnezijum je zaslužan za opuštanje mišića, stoga se za vrijeme ciklusa preporučuje uzimati hranu bogatu ovim vitaminom (eventualno suplemente), a to se posebno odnosi na žene koje pate od jakih menstrualnih bolova i grčeva.

Neredovna menstruacija

Baš zbog ovakvih situacija, važno je da svaka žena vodi dnevnik menstrualnog ciklusa. U suprotnom neće na vrijeme uvidjeti da je menstruacija neredovna. Ako želite da zatrudnite, ovim putem ćete najbolje imati uvid u vaše plodne dane. Danas postoje raznorazne aplikacije za pametni telefon koje vam pomažu da pratite svoj (ne)redovni ciklus.

Aspirin – ne, nikako!

Možda će vam on ublažiti grčeve i bolove, ali aspirin razrjeđuje krv, te tako povećava krvarenje.

Sport obavezan!

Iako vam je teško da se pokrenete, bilo koja fizička aktivnost opušta tkiva oko materice, i tako ublažava menstrualne grčeve.

