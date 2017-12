Mlada majka preminula je zbog komplikacija samo dan nakon što joj je dijagnosticirana gripa

Mlada mama iz Arizone tragično je preminula samo dan nakon što joj je dijagnosticirana gripa, piše “Independent”. Alani Murrieta imala je samo 20 godina i nije imala nikakvu historiju bolesti, već se samo naglo počela osjećati užasno loše.

Nakon što je počela imati sve većih problema s disanjem, odvezli su je u bolnicu, gdje su joj liječnici dijagnosticirali pneumoniju, akutnu upalu pluća uzrokovanu infekcijom, te su je stavili na respirator.

Nažalost, šteta koju je ova bolest napravila mladoj Alani bila je nepopravljiva i preminula je nekoliko sati nakon što je stigla u bolnicu.

“Doktori su se trudili spasiti njen život, ali jednostavno nije bilo spasa”.

Alani je bilo loše i nekoliko dana prije, no doktori su tada njoj i njenoj djeci dijagnosticirali gripu te im prepisali lijekove i poslali ih kući, ispričala je za “Fox10” njena teta, Stephanie Gonzales.

Tek nakon što joj se stanje dodatno pogoršalo Alani je ponovno odvezena u bolnicu, gdje su otkrili pneumoniju. “Nakon što joj se užasno pogoršalo, doktori su je pokušavali oživjeti i trudili su se nekoliko minuta, ali su nam zatim rekli da joj jednostavno više nema spasa“, priča Stephanie.

Gripa je jedna od najčešćih virusnih bolesti koja se obično širi kašljanjem i kihanjem, piše “NHS”, a posebno se često javlja upravo u zimskim mjesecima. Iako obično traje do maksimalno sedam dana, u pojedinim slučajevima može doći do komplikacija, kao što se to dogodilo Alani, a “Oxford Vaccine Group” javlja kako svake godine u prosjeku u Velikoj Britaniji gotovo 600 ljudi umre zbog komplikacija tokom oboljenja od gripe, prenosi “Žena“.

