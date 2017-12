‘Tetka’ koja puca od snage i godine su joj samo broj: Nisam samo u kući za šporetom kao većina mojih vršnjakinja

Odlazak u teretanu, zdrava ishrana predstavljaju svakodnevnicu za ovu damu. Kako je izjavila za Source portal godine koje je provela u kancelariji ostavile su trag na njenom tijelu, što je bio glavni razlog da se ozbiljnije posveti vježbanju.

“Sinovi su me nagovorili da krenem u teretanu i da poradim malo na sebi i da pokušam ići protiv gravitacije. Pristala sam iako sam već bila u visokim godinama, 56 za vratom. Mislila sam malo iz hobija pa ako bude rezultata super. Od tada je prošlo tri godine, a trening me je sve više ispunjavao. Počeli su se i rezultati pokazivati, a to je i dodatna motivacija. Lagala bi kad bi rekla da mi se nije sviđalo to što vidim”, izjavila je za “Source” Nada Nemčić.

S ljepšim tijelom dobila je na samopouzdanju, a podrška njene porodice joj je bila veoma bitan faktor.

“Teretana je tako postala sastavni dio mog života. U početku je sve trebalo uskladiti, ali ako se želi i voli, nema prepreke. Mnogo su mi pomogle i kolege u gym-u iako su mnogi 40 i više godina mlađi od mene”, govori Nada.

Za ovu vitku damu odlasci u teretanu su kao odlasci kod prijateljice na kafu. U sjajnoj atmosferi koja vlada u teretani, Nada je dobila i sipmatičan nadimak.

“Nisu znali kako da me zovu. Nezgodno im bilo imenom, pa su počeli s “tetom, tetkom” tako je i ostalo. Ne ljutim se iako mi je zvučalo kao naziv iz “filmova za odrasle”, ali navikla sam i to mi je simpatično. Toliko me puta zovnu tokom treninga da mi i nakon toga dosta vremena odzvanja u ušima”, kroz smijeh nam priča Nada.

Ipak, pored obaveza u teretani, porodica joj je ostala na prvom mjestu, ali ne krije da je u početku bilo teško uskladiti sve obaveze.

“Porodica nije smjela biti uskraćena zbog mog hobija. Nakon odlaska u penziju se sve posložilo. Mogla sam se ozbiljnije posvetiti a u tom me gurao trener Ivica Vuksić i moja draga kolegica Katarina Skroza”, priča Nada.

“Uglavnom, život mi je postao ispunjeniji, nisam samo za šporetom i kući kao većina mojih vršnjakinja. Nezamislivo mi je provoditi vrijeme uz TV i vježbati zube raznim grickalicama”, govori Nada.

Teretana dobro djeluje i na psihičkoj bazi jer tko izgrađuje tijelo, izgrađuje i um.

“Prečesto čujem kako nisu zadovoljne svojim izgledom. Međutim najčesće i ostane na tome. Teško se pokrenuti, promijeniti navike. Nisu svjesne koliko bi bile zadovoljnije, ljepše sebi, više se voljele, bile ispunjenije. Godine nisu prepreka, godine su samo broj”, zaključila je Nada Nemčić.

