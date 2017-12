Visoke pete štetne su za zdravlje čak i nakon kratkog nošenja

Nošenje visokih peta pomiče liniju ravnoteže i stvara opterećenja na specifičnim dijelovima tijela koja rezultiraju bolovima, deformacijama, degenerativnim promjenama, kompromitacijom živaca i drugih struktura.

Javlja se lumbalna lordoza se povećava, zdjelica se rotira prema naprijed, kukovi pomiču iza pravilne posturalne linije, a koljena ispred te linije. Što je peta viša, to je pritisak na prednji dio stopala veći što utječe na stvaranje promjena u prednjem djelu stopala. Što je peta viša, to je pritisak na taj dio veći, piše “Ordinacija“.

Posljedice nošenja visokih peta, ali i uskih cipela se očituju u pojavi raznih patoloških posljedica kao što su:

Čekičasti prsti – posljedice uske obuće, a nastaju zbog skraćivanja tetiva i ligamenata najčešće drugog nožnog prsta. Ovdje dolazi do izbočenja srednjeg djela prsta, dok se on savija poput luka i savija prst premna dolje. Ovakav deformitet može dovesti do izrazito jake boli i ukočenosti prsta.

Ozljede gležnja

Predstavljaju čestu traumu koja se javlja prilikom nošenja cipela sa visokim peta (istegnuća, uganuća…). Ahilova tetiva se u visokim petama prilično skraćuje i postaje ranjivo mjesto za pojavu ozljeda. Uz ahilovu tetivu, skraćuje se i lisni mišić, troglavi mišić potkoljenice. Javlja se lošija cirkulacija i pojava boli potkoljenice.

