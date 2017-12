Koliko sira treba da pojedete dnevno za zdravlje: Evo kako sir može da spriječi preranu smrt

Sir je bogat vitaminima, proteinima i mineralima, a najnovija istraživanja dokazuju da štiti od kardiovaskularnih bolesti i srčanog udara, piše “Lepa & srećna“.

Osim što je bogat kalcijumom, sir sadrži i zdrave masnoće koje se lako apsorbuju u telu i podržavaju nivo “dobrog” holesterola u organizmu. Istraživanja pokazuju da dnevna porcija sira treba da ima 30 grama ili da pojedete krišku sira veličine kutije šibica dnevno. Ako se na taj način jede, sir može da smanji rizik od bolesti srca za 14 procenata.

Sir takođe sadrži i kiseline koje spriječavaju zakrčenje arterija. Međutim, koliko god je zdrav, sa konzumiranjem sira morate biti pažljivi. Nikako nemojte da pretjerate u količini jer to može povećati holesterol, dovesti do gojaznosti, a so u siru može da izazove visok krvni pritisak. Ukoliko vam je iz zdravstvenih razloga zabranjen sir ili ne volite njegov ukus, stručnjaci ističu da jogurt sa malo masti i mlijeko mogu takođe obezbjede organizmu važne proteine i minerale, ali bez opasne soli koje sir sadrži.

