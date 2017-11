5 vitamina i minerala koje žene trebaju uzimati nakon 30. godine

Suplementi vitamina i minerala u vidu kapsula, šumećih tableta i prahova dobar su način da ojačamo organizam vrijednim nutrijentima koje ne dobivamo na druge načine kroz hranu.

Žene u tridesetim godinama života često su fokusirane na prevenciju starenja, održavanje dobrog zdravlja tijekom trudnoće, kao i povećavanje energije. Određeni vitamini i minerali pomažu nam u postizanju tih ciljeva, pa je dobro pojačati njihov unos u organizam, piše “Zadovoljna“.

1. Vitamini A i C

Postoje neki vitamini koji usporavaju proces starenja, ali i štite tijelo od slobodnih radikala koji doprinose razvoju brojnih bolesti modernog doba. Upravo zato svakoga dana trebali bismo unijeti barem 15 miligrama vitamina E koji jačaju imunitet, ali i ima anti-age efekt. Korisno je uz to uzimati barem 75 miligrama vitamina C koji pomaže apsorpciji vitamina E te smanjuje rizik od srčanih bolesti.

2. Vitamin B9

Žene koje planiraju trudnoću trebale bi pojačati unos folne kiseline, odnosno vitamina B9 u organizam. Sve žene nakon 19. godine trebale bi dnevno unijeti barem 400 mikrograma folne kiseline, a trudne žene trebaju barem 600 mikrograma.

3. Vitamin D i kalcij

Dame u tridesetim godinama života trebaju početi razmišljati i o prevenciji bolesti poput osteoporoze koja slabi kosti. Upravo zato važno je početi uzimati odgovarajuće količine kalcija.

Stručnjaci preporučuju ženama ispod 50. godine života unos od 1000 miligrama kalcija svakoga dana, dok bi trudnice i dojilje trebale uzimati od 1200 do 1500 miligrama ovog važnog minerala. Suplementi kalcija vrlo često dolaze u kombinaciji s vitaminom D koji pojačava njegovu apsorpciju.

4. Željezo

Željezo je vrlo važan mineral za žensko zdravlje, a pogotovo za dame nakon 30. godine koje imaju obilnije menstruacije ili su trudne. Nedostatak željeza u tijelu uzrokuje umor, povećava šansu od dobivanja infekcija te sprječava tijelo da održava normalnu tjelesnu temperaturu.

Žene bi trebale unositi minimalno 18 miligrama željeza dnevno, a žene koje su trudne oko 27 miligrama. Treba napomenuti da vitamini A i C olakšavaju apsorpciju željeza u organizam, pa ih je dobro kombinirati uz ovaj važan mineral.

5. Magnezij

Nekontrolirano vam se grči mišići? Često ste umorni? Možda vam u tijelu nedostaje magnezija. Ovaj važan mineral regulira kontrakciju mišića, regulira pravilne otkucaje srca i rad štitnjače. Svakog dana trebali biste unijeti 350 miligrama magnezija, a trudnice 100 miligrama više. Do nedostatka magnezija u tijelu dolazi kod osoba koje pretjerano piju alkohol, kavu i pretjerano unose šećer.

Na tržištu se često mogu naći suplementi magnezija u kombinaciji s kalcijem i cinkom koji održavaju zdravo koštano tkivo i reproduktivni sustav.

Kako uzimati suplemente:

U multivitaminskim suplementima obično su zastupljeni vitamini A, B, C, D i E. Najbolje ih je uzimati ujutro nakon doručka.

Željezo je preporučljivo piti jedan do dva sata nakon obroka te uzimati s nekim voćnim sokom.

Kalcij i magnezij najbolje je uzimati uz večeru.

