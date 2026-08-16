Lijek za artritis pokazao obećavajuće rezultate u liječenju teškog gubitka kose

Ovi nalazi su veoma ohrabrujući, pogotovo jer se ne radi o maloj, preliminarnoj studiji“, izjavio je za Newsweek dr Keith Kantor, direktor klinike za obnovu kose Regen Therapeutics. Objasnio je da su analizirana dva velika nasumična ispitivanja treće faze sa gotovo 1.400 odraslih i adolescenata, prenosi Index.hr.

„Nakon 24 sedmice, oko 45 posto pacijenata na dozi od 15 mg i između 54 i 55 posto onih na dozi od 30 mg postiglo je 80 posto ili više pokrivenosti vlasišta kosom. Za poređenje, u placebo grupi to je uspjelo samo kod 1 do 3 posto pacijenata.“

Šta je studija otkrila?

Ispitivanja, objavljena u časopisu JAMA Dermatology, testirala su upadacitinib (poznat i pod imenom Rinvoq). To je oralni lijek koji je već odobren za stanja poput reumatoidnog artritisa. Testiran je na pacijentima u dobi od 12 do 64 godine sa teškom alopecijom areatom, autoimunom bolešću koja uzrokuje gubitak kose bez ožiljaka, a ponekad zahvata cijelo vlasište, lice i tijelo.

Studije su sprovedene od oktobra 2023. do jula 2025. u više od 237 kliničkih centara širom svijeta. Učesnici su bili nasumično podijeljeni u grupe koje su jednom dnevno tokom 24 sedmice uzimale 15 mg upadacitiniba, 30 mg ili placebo. Svi su učesnici na početku istraživanja imali gubitak od najmanje polovine kose na vlasištu, a prosječan početni gubitak iznosio je gotovo 84 posto.

Do 24. sedmice, između 44,6 i 45,2 posto pacijenata na manjoj dozi te 54,3 do 55 posto na većoj dozi vratilo je najmanje 80 posto kose na vlasištu. Među onima koji su primali placebo, taj je prag dostiglo između 1,5 i 3,4 posto pacijenata.

„Alopecija areata nije uobičajeno stanjivanje ili nasljedni gubitak kose“, objasnio je Kantor. „To je autoimuna bolest kod koje imunološki sistem napada folikule dlake. Upadacitinib je JAK inhibitor, što znači da ne pokušava samo spolja stimulisati rast kose, već cilja dio imunološke signalizacije uključen u samu bolest.“

Lijek pripada klasi inhibitora Janus kinaze (JAK), koji blokiraju imunološke puteve povezane s bolešću. Ispitivanja su takođe pokazala poboljšanja u ponovnom rastu obrva i trepavica te bolje rezultate u mjerenjima kvaliteta života. Neki su pacijenti postigli i potpuni oporavak kose na vlasištu.

Ograničenja i bezbjednost

Uprkos optimističnim izvještajima, Kantor upozorava da rezultate ne treba precjenjivati. „Oko polovine pacijenata postiglo je primarni cilj rasta kose nakon 24 sedmice. To je odlično u poređenju s placebom, ali ujedno znači da značajan broj njih nije“, rekao je. „Potrebni su nam i dugoročniji podaci o tome koliko rezultati traju, šta se događa nakon prekida terapije te kakva je dugoročna bezbjednost.“

Najčešće nuspojave, zabilježene kod više od 5 posto pacijenata u bilo kojoj grupi, uključivale su infekcije gornjih disajnih puteva, akne, povišen nivo kreatin fosfokinaze i upalu nosa i ždrijela, takozvani nazofaringitis. Ozbiljne nuspojave zabilježene su kod 1,6 posto pacijenata na manjoj dozi, 2,3 posto na većoj dozi i 0,4 posto onih na placebu. Istraživači su naveli da se nisu pojavili novi bezbjednosni rizici,pišu Nezavisne

„Pitanje bezbjednosti je ključno jer je upadacitinib sistemski imunomodulirajući lijek koji se izdaje na recept“, istakao je Kantor. „Pacijentima je potrebna odgovarajuća medicinska procjena i praćenje, a potencijalne koristi moraju se pažljivo odvagnuti u odnosu na poznate rizike.“

Prema Kantoru, ovi rezultati odražavaju i širi zaokret u pristupu liječenju alopecije. „Godinama su osobe s teškom alopecijom areatom imale prilično ograničene i često nepredvidive opcije. Sada dobijamo terapije koje ciljaju sam imunološki proces. To pacijentima i ljekarima daje novi razlog za optimizam, uz svijest da nijedan tretman neće biti idealan za svakoga“, zaključio je.

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