Zašto se budite umorni i nakon 8 sati sna: Ovo su razlozi koji bi vas mogli iznenaditi

Ako se redovno budite umorni uprkos tome što ste spavali preporučen broj sati, uzrok možda nije samo trajanje sna, već i njegova kvaliteta ili drugi zdravstveni i životni čimbenici.

Kvaliteta sna važnija je od samog trajanja

Nije svaki san jednako kvalitetan. Tokom noći organizam prolazi kroz nekoliko faza sna, uključujući duboki san i REM fazu, koje su ključne za oporavak tijela i mozga. Ako se često budite tokom noći ili vam je san isprekidan, možda ne provodite dovoljno vremena u fazama koje omogućuju pravi odmor.

Stres i tjeskoba mogu narušiti odmor

Stres je jedan od najčešćih razloga lošeg sna. Čak i ako zaspite bez problema, povišena razina stresa može uzrokovati češća buđenja ili plići san. Posljedica je osjećaj umora čim otvorite oči.

Tehnike opuštanja prije spavanja, poput čitanja, laganog istezanja ili ograničavanja vremena provedenog pred ekranima, mogu pomoći u poboljšanju kvalitete sna.

Mogući zdravstveni problemi

Ako se umor javlja duže vrijeme, vrijedi razgovarati s ljekarom. Neka zdravstvena stanja mogu uzrokovati hronični umor uprkos dovoljno dugom snu. Među njima su:

– opstruktivna apneja u snu

– poremećaji rada štitnjače

– anemija

– nedostatak željeza, vitamina B12 ili vitamina D

– depresija i anksiozni poremećaji

– sindrom nemirnih nogu

Pravovremena dijagnoza može značajno poboljšati kvalitetu života.

Kasni obroci i alkohol

Obilan obrok neposredno prije spavanja može otežati probavu i narušiti san. Alkohol može pomoći da brže zaspite, ali često smanjuje kvalitetu sna tokom druge polovine noći, zbog čega se mnogi bude umorni.

Previše kofeina tokom dana

Kafa i energetska pića mogu ostati u organizmu satima. Ako kofein konzumirate u poslijepodnevnim ili večernjim satima, on može otežati dubok san čak i ako uspijete zaspati.

Neredovan raspored spavanja

Odlazak na spavanje i buđenje u različito vrijeme svakoga dana može poremetiti unutrašnji biološki sat. Organizam najbolje funkcionira kada ima ustaljen ritam, uključujući vikende.

Pretjerano korištenje mobitela prije spavanja

Plavo svjetlo koje emitiraju mobiteli, tableti i računara može odgoditi lučenje melatonina, hormona koji pomaže organizmu da se pripremi za san. Stručnjaci preporučuju izbjegavanje ekrana barem sat vremena prije odlaska na spavanje.

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