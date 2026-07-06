Simptomi koje ignorišemo: Kako stopala prva otkrivaju opasnost

Stopala se nalaze na najudaljenijoj tački od našeg srca i pluća, zbog čega prva ostaju bez optimalne količine kisika i hranjivih materija kada u organizmu dođe do nekog sistemskog poremećaja.

Mnogi neobični simptomi na donjim ekstremitetima često prolaze nezapaženo ili se pogrešno pripisuju ljetnoj obući i povećanoj fizičkoj aktivnosti. Međutim, promjene u izgledu kože, noktiju ili osjetljivosti u prstima mogu biti prvi jasan pokazatelj ozbiljnih skrivenih oboljenja koja se razvijaju unutar tijela.

Gubitak dlaka i crveni osip na gležnjevima

Iznenadni nestanak dlaka na stopalima i nožnim prstima može signalizirati probleme sa cirkulacijom, odnosno perifernu arterijsku bolest (PAD). Kada arterije postanu sužene, protok krvi slabi, što kožu stopala čini blijedom, suhom i hladnom. Pored toga, pojava crvenog, ljuskavog osipa koji svrbi na unutrašnjoj strani gležnja često ukazuje na vensku insuficijenciju, stanje u kojem oslabljeni zalisci uzrokuju nakupljanje krvi u donjim dijelovima nogu.

Utrnulost prstiju i rane koje sporo zarastaju

Osjećaj peckanja, trnjenja ili takozvanih “iglica” u prstima najčešće je posljedica oštećenja nerava, što je česta nuspojava nekontrolisanog dijabetesa ili nedostatka vitamina B12. Ukoliko se isti osjećaj javlja bez drugih simptoma, uzrok može biti pritisak na korijen živca u kičmi, na primjer zbog diskus hernije. Poseban oprez zahtijevaju žuljevi ili posjekotine koje ne zarastaju duže od sedam dana, jer hronično visok šećer oštećuje male krvne sudove i drastično usporava imunološki odgovor.

Nagli bol u palcu i promjene na noktima

Iznenadni, oštri bol praćen crvenilom i otokom u zglobu velikog nožnog palca klasičan je alarm za giht, vrstu upalnog artritisa koja nastaje uslijed viška mokraćne kiseline u krvi. Sa druge strane, debeli, žuti nokti koji se listaju, osim gljivične infekcije, mogu otkriti i autoimunu bolest psorijazu. Ukoliko primijetite da su vam nokti postali lomljivi ili su poprimili udubljen oblik kašike, organizam vam vjerovatno šalje signal da patite od teškog nedostatka željeza i anemije. Svaku od ovih promjena važno je na vrijeme prekontrolisati kod ljekara kako bi se pravovremeno otkrila i sanirala primarna bolest.

Facebook komentari