Zašto se mnogi ljudi bude između dva i četiri sata ujutro

Podaci iz britanskih istraživanja pokazuju da se 88 posto ispitanika budi barem jednom tokom noći, dok se njih 69 posto najčešće probudi između dva i četiri sata ujutro. Dodatni problem je što 61 posto ljudi nakon toga teško ponovo zaspi pa prekid sna često prerasta u iscrpljujuću naviku, prenosi Metro.

Ljekarka Deborah Lee navodi da su stres i anksioznost među glavnim uzrocima noćnog buđenja. Objašnjava da kortizol, hormon stresa, prirodno raste u ranim jutarnjim satima, ali kod osoba pod dugotrajnim pritiskom može porasti ranije i naglije. To otežava ponovno uspavljivanje i stvara ciklus isprekidanog odmora.

Problem mogu pogoršati i loše navike, poput neredovnog odlaska na spavanje, preranog odlaska u krevet ili korištenja telefona prije sna. Stephanie Romiszewski, koja se bavi fiziologijom spavanja, savjetuje ustajanje u isto vrijeme svakog dana i odlazak u krevet tek kada se pojavi pospanost.

Među mogućim uzrocima su i pad šećera u krvi, konzumacija alkohola, hormonalne promjene tokom menopauze, perimenopauze i trudnoće, ali i stanja poput apneje, refluksa, depresije, sindroma nemirnih nogu ili hronične boli.

Ako se problem ponavlja duže od tri mjeseca ili je praćen drugim simptomima, stručnjaci preporučuju pregled kod ljekara i, po potrebi, liječenje nesanice kognitivno-bihevioralnom terapijom.

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