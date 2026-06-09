Tri simptoma dijabetesa koja se javljaju čim se probudite

Tri jutarnja znaka za uzbunu

Kanani je za Express.co.uk istaknuo tri tjelesna osjeta koja mogu upućivati na dijabetes tipa 2, a najočitiji su upravo ujutro. “Mogli biste primijetiti pojačanu žeđ, glad ili osjećaj da morate često mokriti”, pojasnio je. Prekomjerna žeđ, stručno nazvana polidipsija, jedan je od prvih simptoma dijabetesa. Iako je povremena žeđ normalna, stalna ili neuobičajeno jaka žeđ – čak i nakon unosa tekućine – može biti znak upozorenja.

Drugi pokazatelj je polifagija, odnosno prekomjerna glad. Kod dijabetesa tipa 2 tijelo teško koristi energiju iz hrane, što može rezultirati stalnim i nadjačavajućim osjećajem gladi. Treći simptom koji farmaceut naglašava je poliurija, odnosno potreba za mokrenjem češće nego inače.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pozornost

Britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS) navodi i druge česte simptome dijabetesa tipa 2. To su osjećaj velikog umora, gubitak tjelesne težine bez namjere, zamagljen vid te sporo zacjeljivanje posjekotina ili rana. Također se mogu javiti svrbež oko genitalija ili česte gljivične infekcije. Ovi simptomi jednaki su kod odraslih i djece, a ako se i pojave, mogu se razvijati postupno.

Kada posjetiti liječnika i zašto je doručak važan

NHS preporučuje da se što prije obratite svom liječniku opće prakse ako primijetite bilo koji simptom koji bi mogao ukazivati na dijabetes. Jednostavan test krvi može potvrditi ili isključiti to stanje. Za one kojima je dijabetes već dijagnosticiran, Kanani naglašava važnost doručka za održavanje razine šećera u krvi pod kontrolom.

“Razina šećera u krvi prirodno je viša kad se probudimo i općenito se preporučuje doručkovati unutar sat do sat i pol nakon buđenja”, savjetovao je.

Napomena: Sadržaj ovog članka služi isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja medicinski savjet, dijagnozu niti preporuku za liječenje. Za sva pitanja u vezi sa zdravljem obratite se svom ljekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku, prenosi Novi.

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