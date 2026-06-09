Nedostatak sna može povećati rizik od ovih bolesti i negativno utjecati na organizam

Dok spavamo, tijelo se obnavlja i priprema za nove dnevne izazove. U tom periodu jačaju prirodni odbrambeni mehanizmi organizma, zbog čega je kvalitetan san važan za održavanje dobrog imuniteta. Kada osoba ne spava dovoljno ili je san često isprekidan, organizam postaje osjetljiviji na različite infekcije, a oporavak od bolesti može trajati duže.

Dugotrajan nedostatak sna može ostaviti posljedice i na opće zdravstveno stanje. Osim što uzrokuje umor i iscrpljenost, može doprinijeti razvoju različitih zdravstvenih problema. Neredovan san utječe na ravnotežu važnih procesa u organizmu, povećava osjećaj stresa i dodatno opterećuje srce, krvne sudove i druge vitalne funkcije.

Posljedice lošeg sna ne odražavaju se samo na tijelo već i na mentalno zdravlje. Već nakon jedne neprospavane noći mnogi primijete manjak koncentracije, nervozu i promjene raspoloženja. Kada se takav obrazac ponavlja iz dana u dan, svakodnevne obaveze postaju zahtjevnije, a osjećaj iscrpljenosti sve izraženiji.

Nedovoljno sna može otežati obavljanje poslovnih zadataka, smanjiti produktivnost i negativno utjecati na odnose s drugim ljudima. Upravo zato je važno stvoriti navike koje doprinose kvalitetnom odmoru, jer san nije luksuz već jedna od ključnih osnova dobrog zdravlja i svakodnevnog funkcionisanja, prenosi Klix.

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