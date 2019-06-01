Šest važnih činjenica o PCOS-u

činjenica koje se često zanemaruju.
– PCOS nije samo problem menstruacije – može povećati rizik od dijabetesa, masne jetre i srčanih bolesti.
– Moguć je manjak vitamina B12 – posebno kod žena koje koriste metformin kao terapiju.
– Može otežati dojenje – hormonski disbalans kod nekih žena utiče na proizvodnju mlijeka.
– Utječe na mentalno zdravlje – povećava rizik od anksioznosti, depresije i problema sa samopouzdanjem.
– Trudnoća je moguća – uz pravilnu terapiju i medicinsku podršku šanse za začeće mogu biti znatno veće.
– Način života je veoma važan – pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i smanjenje stresa mogu pomoći u kontroli simptoma PCOS-a.
PCOS može otežati dojenje, ali i negativno utjecati na mentalno zdravlje, povećavajući rizik od anksioznosti i depresije. Ipak, trudnoća je i dalje moguća uz odgovarajuću terapiju i medicinsku podršku.
Ljekari ističu da pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i smanjenje stresa imaju ključnu ulogu u kontroli simptoma i poboljšanju kvaliteta života žena s ovim sindromom.