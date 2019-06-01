Zdravlje

Šest važnih činjenica o PCOS-u

Objavljeno prije 2 sata

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) jedno je od najčešćih hormonalnih stanja kod žena reproduktivne dobi, ali se i dalje često pogrešno razumije.

činjenica koje se često zanemaruju.

– PCOS nije samo problem menstruacije – može povećati rizik od dijabetesa, masne jetre i srčanih bolesti.

– Moguć je manjak vitamina B12 – posebno kod žena koje koriste metformin kao terapiju.

– Može otežati dojenje – hormonski disbalans kod nekih žena utiče na proizvodnju mlijeka.

– Utječe na mentalno zdravlje – povećava rizik od anksioznosti, depresije i problema sa samopouzdanjem.

– Trudnoća je moguća – uz pravilnu terapiju i medicinsku podršku šanse za začeće mogu biti znatno veće.

– Način života je veoma važan – pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i smanjenje stresa mogu pomoći u kontroli simptoma PCOS-a.

PCOS može otežati dojenje, ali i negativno utjecati na mentalno zdravlje, povećavajući rizik od anksioznosti i depresije. Ipak, trudnoća je i dalje moguća uz odgovarajuću terapiju i medicinsku podršku.

Ljekari ističu da pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i smanjenje stresa imaju ključnu ulogu u kontroli simptoma i poboljšanju kvaliteta života žena s ovim sindromom.


