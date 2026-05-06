OBRATITE PAŽNJU NA SIMPTOME: Ove promjene na koži mogu biti znak ozbiljne bolesti…

Iako se osip često povezuje s alergijama, stručnjaci ističu kako odnos između njih nije uvijek jednostavan.

-Veza između osipa i alergije je nedvojbena, objašnjava za HRT prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, specijalistica pedijatrije i alergologije.

No upozorava kako osip ne mora uvijek biti isključivo alergijskog porijekla.

-Postoje i bolesti poput atopijskog dermatitisa, koje su povezane s poremećajem kožne barijere, ali kod djece koja imaju umjereno teške ili teške oblike, dobro je napraviti alergološku obradu jer u podlozi može biti alergija na hranu, kaže.

Osip ponekad može biti i simptom infekcije, uključujući i one ozbiljnije, zbog čega je važno obratiti pozornost na dodatne simptome.

– Kod djece su alarmantni znakovi pospanost, razdražljivost i povraćanje, a kod odraslih glavobolja, ukočenost vrata i povišena temperatura, upozorava infektolog prof. dr. sc. Ivan Puljiz.

Dodaje kako promjene na koži ne treba promatrati izolirano.

– Ako dolazi do pogoršanja stanja: širenja osipa, porasta temperature ili dehidracije, to su znakovi da treba što prije potražiti liječničku pomoć i isključiti ozbiljniju bolest.

Ističe i kako se kod nekih infekcija osip ne mora pojaviti odmah.

– Kod bakterijskih bolesti može se javiti tek drugi dan, što dodatno otežava prepoznavanje.

U želji da pronađu uzrok problema, mnogi roditelji razmišljaju o alergotestiranju, no stručnjaci upozoravaju kako ono nije uvijek potrebno.

– Ako postoji sumnja na alergiju na kravlje mlijeko ili jaja, tada je testiranje važno, između ostalog i zbog cjepiva, objašnjava dermatologinja doc. dr. sc. Ivana Prkačin.

No kod blažih oblika kožnih promjena situacija je drugačija.

– Kod blažih atopijskih dermatitisa, koji su danas vrlo česti, nema potrebe za rutinskim testiranjem, već se stanje može držati pod kontrolom pravilnom njegom i edukacijom, kaže.

Dodaje kako su roditelji danas često preopterećeni informacijama.

– To može biti korisno, ali u mnogim slučajevima postaje kontraproduktivno i dodatno opterećuje i roditelje i djecu, prenosi Slobodna-bosna.

