Doktor objašnjava ko doista treba uzimati omega-3

No kako znati jesu li vam zaista potrebne? Liječnik je ponudio koristan vodič za sve koji imaju nedoumice.

Što su omega-3 masne kiseline?

Omega-3 masne kiseline smatraju se esencijalnim nutrijentima, ključnima za stvaranje moždanih stanica, očuvanje zdravlja srca i smanjenje upalnih procesa u tijelu. Budući da ih organizam ne može sam proizvesti, potrebno ih je unositi prehranom. Prirodno se nalaze u ribi poput lososa, skuše i haringe, ali i u algama te biljnim izvorima kao što su lanene i chia sjemenke te orasi.

Za razliku od vitamina D ili željeza, za omega-3 ne postoji jasno propisana preporučena dnevna doza, no britanska Nacionalna zdravstvena služba, NHS, savjetuje konzumaciju dvije porcije masne ribe tjedno. Ako ne jedete ribu redovito, možda je vrijeme da razmislite o dodacima prehrani. Liječnik Karan Rajan nedavno je pojasnio ovu temu.

“Omega-3 je najbolje unositi kroz prehranu”, izjavio je. “Ali ako ne jedete barem dvije porcije masne ribe tjedno, vrlo je vjerojatno da ne unosite dovoljno.”

Dr. Rajan preporučuje da sljedeće skupine svakako razmotre dodatke: vegani i vegetarijanci, osobe koje jedu vrlo malo ili nimalo masne ribe te osobe s povišenom razinom triglicerida, odnosno masnoća u krvi. Kao biljnu alternativu ribljem ulju navodi laneno ulje.

Također savjetuje kako odabrati kvalitetan dodatak. Preporučuje kapsule koje su testirane od neovisne treće strane i koje jasno navode količine EPA i DHA kiselina. “Ciljajte na ukupni unos od 250 do 500 mg DHA i EPA”, dodao je. “Izbjegavajte proizvode na kojima piše samo ‘riblje ulje’ bez točno navedenih doza.”

Postoje li nuspojave?

Kao i kod većine dodataka, postoje i moguće nuspojave. Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu BMJ pokazalo je povezanost između uzimanja ribljeg ulja kod zdravih odraslih osoba i povećanog rizika od fibrilacije atrija, nepravilnog srčanog ritma, kao i srčanog i moždanog udara te zatajenja srca.

Međutim, važno je istaknuti da su sudionici istraživanja već imali srčane bolesti, što znači da su i inače bili podložniji komplikacijama. Istraživanje je također pokazalo da su pacijenti koji su uzimali dodatke imali 15 posto manji rizik od napredovanja fibrilacije atrija u srčani udar te devet posto manji rizik od smrtnog ishoda kod zatajenja srca u usporedbi s onima koji nisu uzimali dodatak.

Reagirajući na rezultate, Britanska zaklada za srce naglasila je da studija pokazuje povezanost između ribljeg ulja i povećanog rizika od srčanih problema kod zdravih ljudi, ali ne dokazuje izravnu uzročno-posljedičnu vezu.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, najbolje je posavjetovati se s liječnikom prije nego što počnete ili prestanete uzimati dodatke omega-3.

