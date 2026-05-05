Kada je ljubomora problem u vezi: Signali na koje treba obratiti pažnju

Objavljeno prije 33 minute

Ljubomora je emocionalno složena pojava koja može imati različite oblike u partnerskim odnosima – od povremene nesigurnosti do ozbiljnog kontrolirajućeg ponašanja.

Kako piše Psychology Today, ljubomora najčešće proizlazi iz straha od gubitka partnera, emocionalne sigurnosti ili pažnje. Psiholozi je opisuju kao unutrašnji “alarmni sistem” koji reaguje i kada ne postoji stvarna prijetnja.

Stručnjaci ističu da su nisko samopouzdanje, nesigurnost i loša prethodna iskustva, poput nevjere, česti faktori koji pojačavaju ljubomorne reakcije u novim vezama.

Blaga ljubomora može biti normalna i ponekad čak pokazuje emocionalnu vezanost, ali problem nastaje kada se pretvori u opsesivno ponašanje i potrebu za kontrolom.

Toksični oblici ljubomore uključuju stalno provjeravanje partnera, ograničavanje njegovih kontakata s drugim ljudima i česte optužbe bez osnova. Takvo ponašanje narušava povjerenje i može imati ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje obje strane.

Stručnjaci savjetuju otvorenu komunikaciju, iskreno izražavanje emocija i rad na vlastitom samopouzdanju kao ključne korake u rješavanju problema.

Zdravi odnosi se, naglašavaju, grade na povjerenju, a ne na kontroli.


