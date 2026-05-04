SAVJETI ZLATA VRIJEDNI: Šta učiniti ukoliko vas noću muče neugodne alergije…

Između kašlja, kihanja, suznih očiju i općeg lošeg osjećaja, alergije su neželjena i nesretna nuspojava ljetnih cvjetanja oko nas. Za neke ljude, svakodnevne tablete ili sprejevi za nos pomažu u smanjenju simptoma, ali za druge, može biti nemoguće pronaći kombinaciju koja zapravo djeluje.

Ako ste osoba koja osjeća da je pokušala sve, ali i dalje pati od sezonskih alergija tokom cijele godine, evo jednog prijedloga: Stručnjaci kažu da noćno tuširanje može biti nedostajući sastojak u rutini tretmana alergija.

“Pomaže isprati sve nevidljive čestice polena s vašeg tijela kako bi prestale uzrokovati alergijske reakcije”, rekao je Ian Budd, farmaceut iz britanske kompanije Chemist 4 U za HuffPost.

“Za osobe koje pate od alergija, odlazak na spavanje s polenom koji je prekrio kosu, kožu i respiratorni trakt može značiti dužu izloženost onome na šta ste alergični – čak i kada više niste vani,” rekla je dr. Monica Kraft, alergolog i imunolog sa Medicinskog centra Wexner Univerziteta Ohio State. “Tuširanje može pomoći ukloniti polen i omogućiti [sluz] da se iscuri.” (Dobro je poznato da vruća para iz tuša može olabaviti sluz.)

Štaviše, tuširanje može održati vaše posteljinu čistom tako što će ograničiti količinu polena koju prenosite na krevet.

“Ali osim toga, smanjit će mnoge vaše noćne simptome, jer se mnogi naši pacijenti žale na alergijske simptome tokom noći,” rekao je dr. Mas Takashima, šef odjela za otorinolaringologiju u Houston Methodist bolnici u Teksasu. To uključuje ublažavanje noćne zagušenosti, koja inače sprječava da dobijete potreban san.

Osim toga, “trebali biste razmisliti o redovnom pranju kose. Polen se može lako zalijepiti za vašu kosu, i kako je tako blizu vašeg lica, prirodno je da polen u vašoj kosi može doprinijeti vašim simptomima,” objasnio je Budd.

Pranje kose svaki dan nije opcija za sve. Ako je to vaš slučaj, Budd je rekao da možete nositi kapu noću kako biste polen u kosi držali dalje od vašeg lica i jastuka.

Osim tuširanja, “redovno čišćenje posteljine – posebno na jugu, grinje su vrlo prisutne u vlažnim, vlažnim okruženjima,” rekao je Takashima.

Također je dobra ideja imati HEPA filter u vašoj spavaćoj sobi kako biste smanjili alergene u zraku, rekao je.

“Mislim da svi zaboravljamo da provodimo sedam, osam sati u našim spavaćim sobama. I ako je to slučaj, zašto ne biste pokušali pretvoriti to područje u prostor gdje ste manje skloni alergijama?” rekao je Takashima.

Još više, tuširanje čim uđete u kuću može vam pomoći da se osjećate bolje.

Prema Buddu, “iako tuširanje prije spavanja može pomoći u borbi protiv polenske groznice, tuširanje čim se vratite kući može biti još učinkovitije. Ako su vam simptomi posebno problematični, preporučujemo da odmah uđete pod tuš i presvučete se čim uđete u kuću.”

Ako to učinite, ne samo da ćete isprati polen, nego ćete i smanjiti količinu polena koju unosite u svoj dom, rekao je.

Ostali savjeti ako vam je sezona alergija posebno teška ove godine

“Ako osjećate da vaša sezona alergija traje duže nego prije, vjerovatno ste u pravu,” rekla je Kraft. “Promjene vremena, klimatske promjene i manje dubokih mrazeva znače da biljke cvjetaju i oprašuju ranije u proljeće i traju duže u ljeto, a ima više polena tokom vrhunca sezone.”

Kako biste pomogli u borbi protiv loših sezonskih alergija, Kraft je preporučila da počnete uzimati lijekove za alergiju kao preventivnu mjeru rano u sezoni. Dakle, ako obično imate alergije koje počinju u julu, trebali biste početi uzimati lijekove nekoliko sedmica ranije kako bi lijek imao vremena da se akumulira u vašem sistemu.

Kada ste u svojoj sezoni alergija, ispiranje nosa slanim rastvorom može vam pomoći isprati alergene, rekao je Takashima. “Ako nosite sunčane naočale, ili ako nosite šešir, to može smanjiti koliko polena ulazi u vašu kosu i oči.”

Također, imajte na umu da je vrhunac vremena za polen obično “u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima,” napomenuo je Takashima. To može značiti da ostanete unutra u tim vremenima ako imate posebno loš alergijski dan.

Postoje i mnogi lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta, sprejevi za nos i tretmani za alergije dostupni u ordinacijama. Povežite se s liječnikom za najbolji plan za vas.

“Razgovor s vašim doktorom o planu liječenja alergija može učiniti sezone polena podnošljivijim,” rekla je Kraft.

