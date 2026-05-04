Starenje počinje ranije nego što mislite: Prvi znakovi koje većina ignoriše

Jedan od prvih i najvažnijih znakova nije vidljiv u ogledalu.
Tijelo tada počinje postepeno gubiti mišićnu masu, proces poznat kao sarkopenija. Istraživanja pokazuju da ljudi mogu izgubiti između 3 i 8 posto mišića po deceniji već od tridesetih godina, što direktno utiče na snagu, energiju i izgled.
Nije metabolizam – nego mišići
Suprotno uvriježenom mišljenju, metabolizam se ne “usporava naglo” nakon 30. godine. Studije pokazuju da ostaje relativno stabilan sve do oko 60.
Problem je u nečemu drugom: kako gubite mišiće, tijelo troši manje energije – i zato se lakše dobija na težini.
Drugim riječima: ne mijenja se brzina sagorijevanja, nego “motor” koji troši energiju.
Znakovi koje većina ne povezuje sa starenjem
Prvi signali su suptilni:
češći umor bez jasnog razloga
sporiji oporavak nakon napora
gubitak snage
lakše nakupljanje masnoće
Kod mnogih ljudi ovi simptomi počinju već sredinom tridesetih, iako ih rijetko povezuju sa starenjem.
Dobra vijest: Može se usporiti
Iako se proces ne može zaustaviti, može se značajno usporiti.
Stručnjaci ističu tri ključne stvari:
trening snage (za očuvanje mišića)
dovoljno proteina u ishrani
kvalitetan san
Male, dosljedne promjene imaju najveći efekat – posebno ako se počne na vrijeme.