Sindrom slomljenog srca je stvaran: Rijetka i opasna bolest koju često izaziva jak stres

Riječ je o rijetkoj, ali ozbiljnoj bolesti koja se najčešće javlja nakon jakog emocionalnog ili fizičkog stresa.

Iako simptomi mogu ličiti na srčani udar, kod ovog sindroma krvni sudovi srca nisu začepljeni. Problem nastaje zbog naglog porasta hormona stresa, što može izazvati privremeno slabljenje srčanog mišića i promjene u njegovom radu.

Stručnjaci upozoravaju da je važno brzo reagovati jer stanje može biti opasno i zahtijeva bolničko liječenje, često u jedinici intenzivne njege. Najčešće se javlja kod žena, posebno u stresnim životnim situacijama ili nakon emocionalnih šokova.

Dobra vijest je da se u većini slučajeva srce može oporaviti, ali pacijenti moraju biti pod medicinskim nadzorom kako bi se spriječile komplikacije i ponavljanje stanja, prenosi Avaz.

