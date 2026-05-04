Koji su simptomi nedostatka kalija koje često ignorišemo: Nije uvijek stvar u umoru

Problem je što se simptomi često preklapaju s osjećajem umora, što dovodi do nesporazuma o ovom stanju.

Slabost mišića i grčevi

Kako izvještava Healthline, jedan od prvih znakova nedostatka kalija su grčevi i slabost mišića. Budući da kalij sudjeluje u prijenosu električnih impulsa u mišićima, njegov nedostatak uzrokuje poremećaje u kontrakcijama.

Dr. Kelly Wood, endokrinolog, rekla je za Health:”Kada nivo kalija padne, mišići ne dobivaju prave signale, što dovodi do bolnih grčeva”.

Nepravilan rad srca

Prema Cleveland klinici, hipokalemija može uzrokovati aritmije, koje pacijenti često doživljavaju kao palpitacije ili neuobičajen umor. To može biti opasno jer je srcu potrebna stabilna ravnoteža elektrolita da bi pravilno funkcionisalo.

Zatvor i problemi s probavom

Kako izvještava Healthline, kalij je neophodan za funkciju glatkih mišića u probavnom traktu. Nedostatak može usporiti probavu, što dovodi do zatvora. Osobe koje pate od toga često misle da je to samo rezultat loše prehrane, ali zapravo može biti znak neravnoteže elektrolita.

Povećani umor i slabost

Prema WebMD-u, nizak nivo kalija utiče na ćelijski metabolizam, smanjujući efikasnost proizvodnje energije. Rezultat je osjećaj iscrpljenosti koji mnogi ljudi pogrešno smatraju normalnim umorom. Dr. Jabeen Begum, internista, rekao je za WebMD:”Hipokalemija se često zanemaruje jer se manifestuje kao opći umor, ali zapravo je ozbiljan elektrolitni disbalans.”

Često mokrenje

Kako izvještava Healthline, nedostatak kalija može utjecati na funkciju bubrega, što dovodi do češćeg mokrenja. To dodatno pogoršava stanje uzrokujući da tijelo gubi još više elektrolita, stvarajući začarani krug.

Nedostatak kalija je stanje koje se često zanemaruje jer se manifestira kao umor. Ali za razliku od normalne iscrpljenosti, ima specifične simptome – grčeve mišića, aritmije, probleme s probavom, čest umor i povećano mokrenje. Kao što Harvard Health ističe , ključno je uzeti u obzir i neravnotežu elektrolita kada se osjeća dugotrajan umor: “Umor nije uvijek rezultat stresa; ponekad je to signal tijela da mu nedostaju esencijalni minerali.” prenosi klix.

