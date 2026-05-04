Šta se događa s vašim tijelom kada uzimate ashwagandhu

Iako studije pokazuju potencijalne koristi, nema dovoljno istraživanja koja bi potvrdila poboljšava li ashwagandha zapravo sva stanja za koja je ljudi koriste.

Smanjenje stresa i anksioznosti

Ashwagandha se koristi stotinama godina u tradicionalnoj medicini, ali njena popularnost je naglo porasla otkako su se adaptogeni pojavili na tržištu wellness proizvoda. Adaptogeni su biljke koje mogu pomoći vašem tijelu da se prilagodi stresu.

Neka istraživanja podupiru te tvrde da dodaci prehrani s ashwagandhom mogu pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti. Mala studija iz 2019. godine provedena na 58 ljudi otkrila je da su oni koji su uzimali 250-600 miligrama ekstrakta ashwagandhe tokom osam sedmica imali manje percipiranog stresa i niže nivoe hormona stresa kortizola.

Druge manje studije provedene na ljudima koji su uzimali ashwagandhu 60 dana otkrile su da dodatak prehrani smanjuje simptome anksioznosti i stresa.

Međutim, pregled predkliničkih i kliničkih studija iz 2021. godine zaključio je da nema dovoljno dokaza za određivanje prave doze i oblika ashwagandhe za liječenje stresa i anksioznosti.

Poboljšan san i energija

Rezultati nekoliko kliničkih ispitivanja ukazuju na to da uzimanje ashwagandhe može pomoći u poboljšanju sna.

Dok spavate, prolazite kroz niz ciklusa spavanja, od kojih se svaki sastoji od različitih faza spavanja. Prekid sna remeti vaš ciklus spavanja, što potencijalno uzrokuje da vam je potrebno više sna od standardnih osam sati da biste se osjećali oporavljeno.

Pregled pet studija iz 2021. godine otkrio je da uzimanje dodatka prehrani s ashwagandhom u dozama od 250-600 miligrama dnevno ima mali, ali značajan učinak na poboljšanje sna u usporedbi s placebom.

Te su koristi bile najveće kada je doza bila 600 miligrama dnevno i kada su sudionici uzimali dodatak prehrani najmanje osam sedmica.

Studija iz 2022. također sugeriše da u dozi od 700 miligrama dnevno, ekstrakt ashwagandhe može značajno poboljšati nivo energije.

Poboljšane sportske performanse

