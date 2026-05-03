Jedan vitamin može pomoći pri liječenju tumora: Poboljšava uspješnost liječenja

Naučnici iz Brazila otkrili su da bi dodatak vitamina D mogao pomoći da hemoterapija djeluje efikasnije kod žena oboljelih od raka dojke. Studija provedena na Medicinskom fakultetu u Botucatuu pri Državnom univerzitetu São Paulo (FMB-UNESP) sugerira da niske doze ovog vitamina mogu poboljšati ishode liječenja te biti pristupačnija opcija u odnosu na neke skupe terapije, prenosi Science Daily.

Istraživanje, koje je finansirala fondacija FAPESP, obuhvatilo je 80 žena starijih od 45 godina. Podijeljene su u dvije grupe: jedna je svakodnevno uzimala 2.000 internacionalnih jedinica (IU) vitamina D, a druga placebo. Sve su bile podvrgnute neoadjuvantnoj hemoterapiji prije operacije.

Veća stopa nestanka tumora

Nakon šest mjeseci razlike su bile jasne: u grupi koja je uzimala vitamin D kod 43 posto žena zabilježen je potpuni nestanak raka, dok je u grupi koja je uzimala placebo taj udio iznosio 24 posto.

“Čak i s malim uzorkom bilo je moguće uočiti značajnu razliku u odgovoru na hemoterapiju. Uz to, doza korištena u istraživanju, 2.000 IU dnevno, znatno je niža od ciljne doze za nadoknadu manjka vitamina D”, rekao je Eduardo Carvalho-Pessoa, predsjednik regionalnog ogranka brazilske asocijacije za mastologiju u São Paulu i jedan od autora studije objavljene u časopisu Nutrition and Cancer, prenosi Tportal.hr.

Uloga vitamina D

Vitamin D poznat je po ulozi u zdravlju kostiju, ali ima i važnu funkciju u imunološkom sistemu, pomažući tijelu u odbrani od bolesti, uključujući rak.

Na početku istraživanja većina učesnica imala je niske nivoe tog vitamina.

“Suplementacijom tokom hemoterapije nivoi vitamina D su rasli, što upućuje na mogući doprinos oporavku pacijentica”, izjavio je Carvalho-Pessoa.

“Vitamin D je dostupna i jeftina opcija u poređenju s drugim lijekovima za poboljšanje odgovora na hemoterapiju”, dodao je.

Iako su rezultati ohrabrujući, naučnici naglašavaju da su potrebna veća istraživanja kako bi se potvrdila efikasnost.

“Riječ je o ohrabrujućim rezultatima koji opravdavaju nova istraživanja s većim brojem učesnica kako bi se bolje razumjela uloga vitamina D u povećanju odgovora na hemoterapiju i veća vjerovatnoća remisije raka dojke”, zaključio je.

